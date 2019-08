Emsbüren . Ein mächtiger Findling ziert jetzt die Außenanlagen des Sportparks an der Hanwische Straße in Emsbüren, unmittelbar vor dem Vereinsheim des SV Concordia Emsbüren. Der neue Hingucker konnte rechtzeitig vor dem 100-jährigen Vereinsjubiläum von Concordia enthüllt werden, das Ende August gefeiert wird.

Zu einer kleinen Feierstunde konnte Vorsitzender Franz Silies Ehrengäste willkommen heißen, unter anderem Hermann und Jutta Wesseler aus Wulften im Osnabrücker Land, die den Findling spendiert hatten. Den etwa sieben Tonnen schweren Brocken hatte Ludger Göcking mit schwerem Gerät vom Tieflader an den endgültigen Standort im Sportpark bugsiert. Ein großes Vereinsemblem aus Kupfer wurde auf dem Findling angebracht. Es weist auf das 100-jährige Bestehen des Breitensportvereins in diesem Jahr hin.



In den vergangenen drei Monaten wurde zudem das Vereinsheim von Grund auf saniert. Der ehemalige Vorsitzende Andreas Lohle erläuterte die umfangreichen Sanierungsarbeiten. Nach über 20-jähriger intensiver Nutzung hatten vor allen Dingen die sanitären Anlagen deutliche Gebrauchsspuren aufgewiesen. Dank galt Emsbürener Handwerkern und vielen Vereinsmitgliedern für die tatkräftige Unterstützung in der Sanierungsphase. Ein besonderer Dank galt der „Mittwochsrunde“, ein Arbeitskreis einiger Concordia-Senioren, die sich jeden Mittwoch zu Pflegearbeiten im Sportpark einfinden.

Einzelheiten der Maßnahmen erläuterte Bauausschussmitglied Peter Bohn. Demnach gab es umfangreiche Fliesenarbeiten, auch die Sanitäranlagen und die Duschen in den Umkleidekabinen wurden erneuert. Alle Fenster hätten einen neuen Anstrich erhalten und Fugen seien ausgebessert worden.

Gebäude aus dem 18. Jahrhundert

Die Geschichte des Hauses Concordia ist auf einer neuen Informationstafel am Haupteingang dokumentiert worden. Andreas Lohle stellte wichtige Daten aus der Hausgeschichte vor. Das Gebäude stammt aus dem 18. Jahrhundert, wurde am ursprünglichen Standort abgetragen und im Sportpark neu aufgebaut. Ein besonderer Dank galt Ulla Feldmann, die in der Zeit von 1994 bis 1997 mit Langzeitarbeitslosen in der Emsbürener Beschäftigungsinitiative EBI die Baumaßnahmen durchgeführt hatte.

Heute ist das Haus Concordia das Herzstück der Sport- und Freizeitparks und werde intensiv genutzt. Bis zu 40 Fußballmannschaften trainieren hier und jagen in den Punktspielen dem runden Leder nach. "Die rundum einzigartige Sportanlage ist weit über die Gemeindegrenzen hin anerkannt", stellte Andreas Lohle fest. Damit alles funktioniere und sich die Gesamtanlage gepflegt präsentiere, seien viele Vereinsmitglieder ehrenamtlich ständig im Einsatz. Ihnen gelte der besondere Dank des Sportvereins.

Im Laufe der vergangenen Jahre sei das Gelände ständig weiter entwickelt worden und habe ein Kleinspielfeld, einen Kunstrasenplatz sowie eine Tribüne mit integrierten Umkleidekabinen erhalten, so Lohle weiter Auf kindgerechten Spielgeräten könnten sich die kleinsten Concorden sportlich betätigen und vergnügen.