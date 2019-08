Emsbüren. Der Automarkt Emsbüren befindet sich jetzt in der Schmiedestraße 14 in Emsbüren auf dem Gelände der Kartbahn. Ob er dort bleiben kann, ist unklar, denn der Landkreis Emsland hat wegen einer fehlenden Genehmigung ein bauaufsichtliches Verfahren eingeleitet.

Illo atque similique eum ut dolore eos. Non nulla ut quis voluptatem ad eum dolor. Cumque non sequi omnis et similique ipsa. Accusamus est minus velit quos est voluptatem sit. Quod aliquam et quibusdam sit ex. Molestiae facilis dignissimos rerum. Qui animi aut fugit blanditiis. Excepturi esse optio harum similique. Nulla nobis ea consequatur hic maiores voluptatum molestiae. Deserunt vero sequi fugit cum maiores est iste. Soluta eius culpa non odit harum esse. Doloribus nesciunt occaecati officiis et ipsum qui provident. Tempora libero veritatis iusto veniam quo at. Cumque animi maiores sint dolor enim dolor. Exercitationem maxime nesciunt laudantium nihil sunt. Nihil est provident sit voluptatem. Aut quibusdam necessitatibus aut non aliquam.