Aufeinander zugehen: Selbst der kommunikationsfreundliche Festumzug durch die herausgeputzte Kanaloase Hesselte bot viele Gelegenheiten der geselligen Begegnung, im Bild trifft gerade Hesselte auf Listrup. Foto: Anne Bremenkamp

Emsbüren. Quillt der Segen, strömt der Regen – Hesselte hat alles gegeben: Mit einem in jeder Hinsicht feuchtfröhlichen Jubelschützenfest und rund 1500 Gästen feierte der Schützenverein St. Hubertus Hesselte seinen 100. Geburtstag in der sonst so idyllischen Kanaloase und strahlte zwischenzeitlich auch mit der Sonne um die Wette.