Emsbüren. Emsbüren braucht eine Freilauffläche für Hunde: Dieser Meinung ist die Interessengemeinschaft (IG) „Leinen los für Hunde in Emsbüren“, die eine Online-Petition für die Schaffung einer ortsnahen, umzäunten Freilauffläche für Hunde gestartet hat.

Die IG hofft in den nächsten Wochen noch auf viele weitere Unterschriften für ihr Anliegen und auf die Unterstützung von Rat und Verwaltung. Die IG „Leinen los für Hunde in Emsbüren“ ist überzeugt: Für den Hund als Rudeltier ist der Kontakt zu Artgenossen für eine artgerechte Haltung ebenso wichtig wie regelmäßiger Freilauf. Ihre Unterschriftenaktion, die noch bis zum 9. Oktober 2019 läuft, ist auf der Internetplattform „openPetition“ zu finden.

"Geht es dem Hund gut, freut sich der Mensch"

„Geht es dem Hund gut, freut sich der Mensch“, verweisen Isolde Holterhus und Michael Cichos seitens der IG darauf, dass es ihnen mit ihrem Ansinnen nicht nur um das freie Toben, Tollen und Spielen von Hunden geht. Sie sehen in der Etablierung einer Freilauffläche als belebtem und kommunikativem Treffpunkt von Zwei- und Vierbeinern auch einen zwischenmenschlichen Gewinn für die Bürgerinnen und Bürger Emsbürens.

In der rund 10.000 Einwohner zählenden Gemeinde sind offiziell circa 1000 Hunde gemeldet. Die bringen der Kommune laut Haushaltsplan 2018 jährlich etwa 39.000 Euro Hundesteuereinnahmen, die als nicht zweckgebundene Einnahmen in den Haushalt einfließen. „Von diesem Geld sollte mehr für das Wohlergehen der Hunde investiert werden als nur in das Aufstellen einiger Hundetoiletten im vergangenen Jahr“, wünschen sich Holterhus und Cichos im Namen der IG daher die Einrichtung einer umzäunten Freilauffläche ohne Leinenzwang, dafür aber mit naturnahen Parcours-Elementen und Sitzgelegenheiten.

Eine optimal geeignete Fläche ist ihrer Meinung nach beispielsweise ein baumbestandenes Areal unterhalb der sogenannten „Schafswiese“ am Heimathof. Bei der Frage nach der Unterhaltung und der Pflege einer Freilauffläche signalisiert die IG ihre Bereitschaft, die Gemeinde dabei unterstützen zu wollen.

Projekt wäre eine neue touristische Attraktion

Aus den Kommentaren, welche die bisher mehr als 100 Befürworter in der am 10. Juli eröffneten Online-Petition gepostet haben, geht unter anderem hervor, wie wichtig eine Freilauffläche in Emsbüren ihrer Ansicht nach für das Sozialverhalten der Hunde, für Hunde mit extremem Jagdtrieb oder für Hundeführer sei, die den Freilauf trainieren wollen. „Emsbüren würde sowohl ortsintern, als auch touristisch von einer Hundefreilauffläche profitieren“, verweisen Holterhus und Cichos zudem darauf, dass ein solches Angebot auch den neuen Gemeindeslogan „Emsbüren… einfach einzigartig!“ unterstreichen würde. Denn eine Hundefreilauffläche gibt es im südlichen Emsland bislang noch nicht.