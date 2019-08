Emsbüren . Frohgestimmter Ausnahmezustand in der sonst so idyllischen Kanaloase: Der Schützenverein St. Hubertus Hesselte feiert am 10. August seinen 100-jährigen Geburtstag mit einem stattlichen Jubelschützenfest.

Im Schulterschluss mit der ganzen Dorfgemeinschaft stellen die rund 60 Schützenbrüder des Hesselter Jubelvereins ein Jahrhundertfest auf die Beine. Mit viel Tatkraft schaffen sie so am Samstag, 10. August, ab 13 Uhr beste Voraussetzungen für ein ebenso fröhliches wie ausdauerndes Miteinander. 17 geladene Schützenvereine, sechs Musikkapellen und viel schau- und feierlustiges Fußvolk werden dann auf dem Festplatz antreten und dem Hesselter Jubelverein sowie seinem Jubelkönigspaar Hermann und Monika Buiker ihre Aufwartung machen.

Nach dem Festumzug durch den prächtig herausgeputzten Ort garantiert die Top-Live-Band Xplosion abendlichen Partyalarm. Bereits einen Tag zuvor stimmen sich die Hesselter schon mal auf ihre Jubelsause ein - mit einem fröhlichen Wiedersehensfest in geschlossener Gesellschaft. Sein traditionelles Schützenfest feierte der Verein bereits im Juni in bewährt stimmungsreicher Manier in der Festscheune der Familie Estermann.



Das zu Emsbüren gehörende Dorf Hesselte wurde erstmals 1223 urkundlich erwähnt, als der Probst des Klosters Clarholz dereinst den Zehnten von fünf Häusern in Heslethe an den Probst der Domkirche zu Münster verkaufte. Heslethe bedeutete so viel wie „Grenze“ - weil das heutige Hesselte mit seiner wechselvollen Geschichte seit jeher an der Grenze zwischen dem Alten Kirchspiel Emsbüren und den Kirchspielen Bramsche und Plantlünne liegt.

"Dönekes" mussten sein

Wer das Buch „Der Herzog und sein Kumpan“ gelesen hat, der weiß, dass die Hesselter sich auch in Notzeiten nie daran hindern ließen, ihre „Dönekes“ zu machen. Dies trotz eines landesherrlichen Edikts von 1739, in dem es hieß: „Für alles Zapfen und Saufen von Fusel und anderem Getränk an Sonn- und Feiertagen soll der Zapfer mit 5 Goldgulden, der Trinker mit 2 Goldgulden in Strafe geschlagen werden. Das zweite Mal soll die Strafe verdoppelt werden, das dritte Mal wird darauf Zuchthaus gesetzt.“

Über Zapfen und Saufen zur rechten Zeit wurde keine Strafe verhängt und daher sind die Hesselter auch überzeugt: Ihr Jubelfest ist eine wahrhaft rechte Zeit und erinnert an frohe Ereignisse auch in schweren Jahren. Das steinerne Ehrenmal, an dem zum Auftakt jeden Schützenfestes der Gefallenen beider Weltkriege gedacht wird, ist Teil eines einst am Aa-Ufer gelegenen Hünengrabs. Während des zweiten Weltkriegs vergruben die Hesselter ihre Kleinkaliber-Büchse samt Königskette zum Schutz vor der Beschlagnahmung durch die Nationalsozialisten.

Mit Erfolg, denn nicht nur die Kette wird heute noch mit Stolz getragen, auch mit der historischen Büchse wird noch immer souverän der Vogel von der Stange geholt. Einzig die Schützenvereinsfahne hatte die Wirren des Krieges nicht überstanden, aber kaum hatten die Hesselter die ersten DM-Scheine in der Tasche, rüsteten sie bereits 1949 wieder zur Fahnenweihe. Der das ganze Jahr über aktive Schützenverein pflegt seine ureigenen Traditionen wie bspw. „dat Grön holen“, „dat Treffen von de Junggeselln“ „de Wichterhalers“, „dat Nobühlen“, „dat Kinnerschüzenfest“ oder auch die Qualitätsprüfung Steinfurter Importe im legendären „Schöppken“. Dies alles und noch viel mehr ist „nahezu“ live nachzuerleben in der reichbebilderten, limitierten und käuflich zu erwerbenden Festschrift - eine lohnenswerte Lektüre nicht nur für jubelnde Hesselter Schützen.