Emsbüren. Beim Schützenfest des Schützenvereins St. Hubertus Leschede hat Werner Kuper die Königswürde errungen. Zu seiner Königin wählte er seine Ehefrau Birgit.

Beim Königsschießen holte Kuper den Vogel mit dem insgesamt 364. Schuss von der Stange und setzte sich so gegen vier Mitbewerber durch. Neuer Junggesellenkönig wurde Sebastian Hermes. Zum Kinderkönigspaar beim Schützenfest 2019 in Leschede wurden Bruno Berning und Anneke Lefeling gekrönt. Otto Egbring erhielt den Vereinsorden für besondere Verdienste. Das Flunkyball-Turnier am Schützenfestsamstag gewann das Kellnerteam.