Emsbüren. Nur aus der Vogelperspektive können Besucher das diesjährige Motto des Maisirrgartens der Familie Hulsmeier in der Mehringer Heide ausmachen: „Wir sind Kolping – 100 Jahre Kolping Emsbüren“.

Zum offiziellen Start der touristischen Attraktion „Kolping-Maisirrgarten“, der am vergangenen Wochenende seine Tore für die Saison 2019 geöffnet hat, hießen Anke und Andreas Hulsmeier Vertreter der Kolpingsfamilie Emsbüren und des Kolping-Bildungshauses Salzbergen (KBS) willkommen.



In Zusammenarbeit von Kolpingsfamilie Emsbüren, KBS und Familie Hulsmeier werde die Arbeit von Kolping in der Region thematisiert, betonte KBS-Leiter Markus Silies. Anlass sei das 100-jährigen Bestehens der Kolpingsfamilie Emsbüren in diesem Jahr. Deshalb sei ein auch ein Kolping-Smiley als Hauptmotiv gewählt worden.

Gemeinsam zum Ziel

Auf über 20.000 Quadratmetern sind im Maislabyrinth 30 Schilder mit Emojis aufgestellt worden, die über die vielfältigen Angebote des Kolpingwerkes Diözesanverband Osnabrück, der Kolpingsfamilie Emsbüren und des Kolping-Bildungshauses Salzbergen informieren, stellt Andreas Hulsmeier das Projekt Maisirrgarten vor, das bereits zum 21. Mal realisiert werde. „Eigentlich hätten wir die Kolpinger gut zum Hacken gebrauchen können“, wies der Landwirt auf die anstrengende Arbeit im Vorfeld hin. Aber wie üblich, seien auch jetzt wieder vielfältige Ausreden zu hören gewesen, die eine aktive Mitarbeit unmöglich machten, schmunzelte Hulsmeier. Es sei aber auch gut, dass ausschließlich Fachleute genau nach Plan die überzähligen Maispflanzen entfernen.





Bereits vor drei Jahren habe man Kontakt zu Familie Hulsmeier aufgenommen. In Vorbereitung auf das Jubiläum habe man nach gemeinsamen Angeboten für die ganze Familie gesucht, erklärte Markus Drees, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Emsbüren. Dieses Ziel könne im Maisirrgarten gut verwirklicht werden, zumal hier Eltern und Kinder auch gemeinsam den Ausgang als das Ziel suchen könnten. Das angrenzende Bauernhof-Café und die Swingolfanlage würden das Angebot für Groß und Klein sehr gut ergänzen. Auch seien diese Attraktionen beliebte Ziele sowohl für Einheimische als auch für Touristen aus Nah und Fern.

Familie im Mittelpunkt

Dieser Aspekt sei für die Verantwortlichen des KBS ein wichtiger Grund für die Unterstützung gewesen, erläuterte Dieter Bünker, Vorsitzender des KBS-Trägervereins, die Beweggründe für eine finanzielle und ideelle Unterstützung der Aktion. Auf diesem Weg könne ein großer Personenkreis auch mit dem KBS vertraut gemacht werden. „Bei uns steht die Familie im Mittelpunkt“ wies Bünker auf die diversen Bildungs- und Freizeitangebote in der KBS hin.

