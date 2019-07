Emsbüren. Eine positive Bilanz gezogen haben jetzt die Mitglieder des Verkehrsvereins Emsbüren VVV.

Das hat der VVV mitgeteilt. Ein Tourismus-Entwicklungskonzept für das südliche Emsland und ein strategisches Marketingkonzept für die Gemeinde Emsbüren unter dem Motto „Emsbüren miteinander voran!“ haben laut VVV-Geschäftsführerin Inge Hopmann einige neue Ansatzpunkte gebracht , um den Tourismus in unserer Region zu stärken, das Ehrenamt mehr einzubinden und auch die Zusammenarbeit mit dem VVV zu intensivieren.

Es habe sich wieder einiges getan, damit sich Emsbüren als blühendes Dorf einen Namen machen kann. Erstmalig wurde im Mai ein „Tag der offenen Gärten“ in sieben privaten Gärten, im Pfarrgarten und im Heilkräutergarten auf dem Heimathof angeboten. Bei Sonnenschein waren in manchen Gärten über 500 Besucher zu Gast. Alle Beteiligten zeigten sich hochzufrieden, dass dieses Angebot so gut angenommen wurde. Ein weiteres, sehr schönes Gartenangebot ist eine Neuauflage vom Gruppenangebot „ Emsbürener Gartenrendezvous“. Die vielen blühenden Blumenampeln, die den Ortskern von Emsbüren verschönern, müssen regelmäßig gegossen werden. Das übernimmt das Team der Blumengießer um Andreas Lohle in Emsbüren und in Leschede die Blumengießer vom Aktionskreis Leschede in hervorragender Weise. Auch ein Tag der offenen Pforten mit Führungen im Pfarrgarten und mit Kirchturmbesteigungen wurde wieder von den Gästeführern angeboten und von vielen Personen gerne angenommen. Führungen im Heilkräutergarten auf dem Heimathof werden nach wie vor gut gebucht.

Aufgrund der anhaltend guten Resonanz wurde wieder das Angebot „Schifffahrten im Mondschein und in der Morgensonne“ von den Verkehrsvereinen und Gemeinden Lingen, Rheine, Salzbergen und Emsbüren wieder angeboten. Auch die Emsfähre „Mehrli“ wurde vielfach für eine Überfahrt in Anspruch genommen.

Bei den turnusgemäßen Wahlen wurden der 2. Vorsitzende Matthias Stein, die Schriftführerin Beata Szymanik-Feldmann und die Beisitzerin Anke Hulsmeier in ihren Ämtern bestätigt.