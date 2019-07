Emsbüren. Ein neuer Verein stellt sich vor, und zwar der Singkreis Emsbüren.

Nach nur elf Monaten und sechs Auftritten in der Gemeinde wurde jetzt von 27 Sängerinnen und Sängern der Singkreis Emsbüren als Verein gegründet. Gemäß dem Vereinsmotto „Singen hält und macht gesund“ werden Volks- und Heimatlieder, alte Schlager und Stimmungslieder gesungen. Als Besonderheit gilt die Ausgabe vieler Liedtexte an das Publikum. Bei allen bisherigen Auftritten führte das zu sehr aktivem Mitsingen. Zusätzliche Sänger und Sängerinnen sowie Musikanten sind herzlich willkommen.

Aktiver Singkreis

Geleitet wird der Singkreis vom Vorsitzenden Hans-Georg Möller. Die musikalische Leitung liegt bei Andreas Niehoff. Beiden ist es in der kurzen Zeit gelungen einen sehr aktiven Singkreis zu bilden, der zu jeder Veranstaltung eingeladen werden kann und beste Stimmung verbreitet. Auch zu Familienfeiern oder Firmen-Ereignissen lässt sich der Singkreis Emsbüren gern einladen. Zur Weihnachtszeit werden wieder weihnachtliche Auftritte angeboten.

Zu erreichen ist der Singkreis über Hans-Georg Möller, Meisenweg 1, 48488 Emsbüren unter Telefon 05903 941941 oder per E.Mail: moeller2hga@gmail.com sowie zu den Übungszeiten jeden Dienstag von 19.30 bis 21.30 Uhr im Saal des Kulturzentrum Fokus in der Schulstraße 6-7 in Emsbüren.