Emsbüren. Die Volksbank Emsland-Süd unterstützt die Jägerschaft Lingen bei deren Bemühen, Tiere vor dem Mähtod durch Erntemaschinen zu bewahren.

Die Jägerschaft Lingen beschäftigt sich einer Mitteilung der Volksbank zufolge mit diesem Thema. Sie habe durch den Test verschiedener Maßnahmen als Vorreiter in der Region und mit einigen Projekten überregional zur Nachahmung der Projekte in anderen Jägerschaften beigetragen, so Kreisjägermeister Heiner Hüsing. Große Erfolge wurden bereits mit diversen „Beunruhigungs- und Vergrämungsmaßnahmen“, wie zum Beispiel Flatterband, Knistertüten und der Beschallung erzielt. Aber auch die Absuche der Felder durch Hunde sowie akustische Signalgeber an den Erntemaschinen zeigen Wirkung.

Um eine noch effektivere Wildtierrettung zu erreichen, setzt die Jägerschaft Lingen für die Erntesaison 2019 auf den Einsatz einer Drohne mit Wärmebildkamera, mit der – im Idealfall – innerhalb von 15 Minuten ca. fünf Hektar Fläche abgesucht werden können. Diese Kamera zeigt dem Drohnenpiloten per Infrarotbild, wo sich Tiere oder Gelege befinden, die dann entsprechend gerettet werden können.

Höhe von 50 bis 80 Metern

Der Drohnenpilot programmiert die Wegepunkte der zu überprüfenden Fläche und trifft sich in der Regel mit zwei bis drei Suchern an der zu mähenden Fläche. In einer Höhe von 50 bis 80 Metern fliegt die Drohne eigenständig über die Fläche und sucht diese nach Wildtieren ab. Sobald ein Wildtier oder Gelege entdeckt wird, steuert der Pilot die Drohne direkt auf die Koordinaten und die Sucher können das Wildtier entsprechend bergen. „Durch den Einsatz dieser Kamera konnten in diesem Jahr bereits 40 Kitze gerettet werden“, so Jochen Roling. Auch verlassene Gelege werden gefunden.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der VR-Stiftung der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Norddeutschland, die Anschaffung der Drohne mit Wärmebildkamera mit einer Spende in Höhe von 4.500 Euro zu unterstützen, und so einen wesentlichen Beitrag zur Wildtierrettung in unserer Region zu leisten“, so Bernhard Hallermann, Vorstand der Volksbank Süd-Emsland. Auch dieses Projekt könnte andere Jägerschaften zur Nachahmung inspirieren.