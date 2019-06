Emsbüren. Der Schützenverein St. Georg Mehringen hat einen neuen Kaiser und einen neuen König: Ewald Hülsing und Berthold Schüring.

In einem spannenden Wettkampf am Sonntag gelang es Ewald Hülsing die Kaiserwürde zu erlangen. Zu seiner Kaiserin wählte er seine Frau Maria.

Am Montag folgte das Königsschießen. Durch fünf Königsanwärter war Spannung garantiert. Berthold Schüring gelang der finale Schuss. Zur Königin nahm er seine Frau Isabella. Berthold Schüring eiferte so seinem Sohn Luis nach, der am Vortag Kinderkönig wurde.