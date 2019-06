Emsbüren. Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen während der Generalversammlung der Innung des Fleischer-Handwerks Lingen in Emsbüren ist Klaus Gerken (Bawinkel) als Obermeister bestätigt worden.

Das geht aus einer Mitteilung der Fleischer-Innung hervor. Ebefalls im Amt bleiben sein Stellvertreter Manuel Rohrbach (Emsbüren) und Beisitzer Georg Rathsmann (Spelle).

Meisterjubiäen

Weiterhin wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung Martin Falbe und Georg Rathsmann sen. anlässlich ihres 60-jährigen Meisterjubiläums und Karl-Heinz Rohrbach anlässlich seines 50-jährigen Meisterjubiläums geehrt. Die Jubilare erhielten eine Ehrenurkunde und einen Blumenstrauß überreicht. Gerken würdigte die Verdienste der Ehrenamtsträger um das Fleischer-Handwerk.

Haushaltsplan genehmigt

Im weiteren Verlauf der Jahreshauptversammlung wurden die verwaltungsseitig vorgestellte Jahresrechnung 2018 sowie der ausgeglichene Haushaltsplan 2019 einstimmig genehmigt. Desweiteren erfolgte der Beschluss, dass sich die Innung auch in diesem Jahr an der Berufsinformationsbörse in den Berufsbildenden Schulen mit einem Informationsstand beteiligt.