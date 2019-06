Emsbüren. Zwar hat es sich als eine Fälschung herausgestellt, dass Emsbüren 1200 Jahre alt ist, doch die Emsbürener haben dieses Datum trotzdem gefeiert. Dabei half ihnen der amerikanische Präsident Donald Trump, der es bekanntlich mit der Wahrheit nicht immer so genau nimmt.

„Mak Büren weer groot!“, forderte Mr. President of the United States Donald Trump als umjubelter Stargast auf dem exklusiven Vereinskommersabend anlässlich der „1200“-Jahrfeier der Gemeinde Emsbüren zur Begeisterung von mehr als 400 geladenen Gästen, denen allen eines gemeinsam war: Sie vertraten mehr als 80 örtliche Vereine und Institutionen, die sich allesamt durch ein starkes Stück Ehrenamt auszeichnen und das Leben in den acht Ortseilen Emsbürens vielfältigst bereichern.





Mit einem Trommelwirbel setzte das seit 1978 tonangebende Panikorchester den Auftakt zu einem fröhlichen, geselligen und kurzweiligen Abend, der laut Bürgermeister Bernhard Overberg ein großes Dankeschön für die allerorts geleistete ehrenamtliche Arbeit im Dienste der Nächsten war. „Heute Abend feiern wir Emsbüren, heute Abend feiern wir uns selbst!“, unterstrich Overberg, dass das gelebte Ehrenamt in Emsbüren Gold wert sei. „Die USA haben ihren besten Mann geschickt, Emsbüren und Amerika kämpfen gemeinsam gegen Fake News! Wir feiern 1200 Jahre Emsbüren, weil es die Wahrheit ist!“, donnerte dann Donald Trump, während sich seine Melania in der Mehringer Salzgrotte erholte.





Die Paraderolle des „Donald Trumpeltier“ verkörperte Matthias Sils, der gemeinsam mit Maria Hülsing und Oliver Hindricks schwungvoll durch den von vielen Lachern begleiteten Kommersabend führte. Um Emsbüren vor Auswärtigen und der Ausnutzung der dortigen Lebensqualität zu schützen, schlug Trump eine Mauer und die Verdoppelung der Schützenbrüder vor. Für die Stärkung des Einzelhandels empfahl er, dass für jedes in Schapen gekaufte Kleidungsstück ein Schwarzbrot aus Enkings Mühle und für jedes in Lingen erworbene Möbelstück eine Bratwurst von Heinz exportiert werden müsse. Für eine in Salzbergen erstandene Windkraftanlage müsse es dann sogar schon ein Hektar Primeln von Emsflower sein.





Einen appetitanregenden Vorgeschmack auf ihr im August auf dem Heimathof Premiere feierndes Stück „Hamlet - Dänen am Rande des Nervenzusammenbruchs“ gab eindrucksvoll das Theaterensemble Emsbüren.Im Mittelpunkt des Vereinskommers aber standen das Ehrenamt und stellvertretend für zahllose freiwillige Akteure mit viel Herzblut und Tatkraft bat das Moderatorenteam nacheinander in den Kategorien „Jugend, Frauen und Bildung“, „Kultur und Heimat“, „Sicherheit und Soziales“, „Sport“ und „Schützenwesen“ auf die Bühne. Alle Gruppen wurden namentlich benannt und ihr positives Wirken prägnant und persönlich vorgestellt.





Anhand kleiner Spielchen wurden aus jeder Kategorie die „Gewinner“ ermittelt, die im großen Finale eindrucksvoll bewiesen, dass die Flächengemeinde Emsbüren mit seinen 10.320 Einwohnern über weit mehr Straßen verfügt als sich Sterne auf Trumps Flagge tummeln. Zur Belohnung für alle gab es am Ende nicht nur viel Applaus, sondern auch gleich zwei gigantische Geburtstagskuchen in den Wappenfarben von Emsbüren, das getreu dem neuen Gemeindelogo eben „einfach einzigartig!“ ist.