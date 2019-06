Emsbüren. Wenn „1200“ Jahre Emsbüren an diesem Wochenende, 21. bis 23. Juni 2019, auf das klangvolle Marktspektakel „Herzogs Midsummer“ treffen, dann dürfen sich Groß und Klein auf eine Open-Air-Festmeile quer durch den Ortskern und eine imposante Festtrilogie voller Musik, Spaß und Lokalkolorit freuen.

Es sind die längsten Tage des Sommers und es werden wohl die schillerndsten Tage in Emsbüren werden: Viele Akteure aus dem Emsbürener Gemeindeleben haben über ein Jahr hinweg fest an einem Strang gezogen, um Volksfestatmosphäre, Erlebnischarakter, Festivalstimmung und Einkaufsvergnügen zu verbinden und außerdem Ehrenamt, Bürgerschaft, Entwicklung, Zusammenhalt und Gemeinschaft fröhlich zu feiern. Begleitet werden sie dabei vom A&O-Veranstaltungsservice und unterstützt von den Sponsoren Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren sowie Volksbank Süd-Emsland.



Exklusiver Vereinskommersabend

Rund 80 Vereine und Verbände bringen in allen acht Ortsteilen der etwa 10.300 Einwohner zählenden Gemeinde nachhaltig Farbe ins Spiel und daher ist der auftaktgebende, exklusive Vereinskommersabend am Freitagabend, 21. Juni, ab 19. Uhr mit einem facettenreichen Bühnenprogramm und dem Panikorchester im Festzelt am Markt für mehr als 500 geladene Gäste ein großes Dankeschön für das überall in Emsbüren aktiv gelebte Ehrenamt.

Musik und Feuerwehr

Der Samstagabend, 22. Juni, steht in „Herzogs-Midsummer“-Manier ganz im Zeichen bester Open-Air-Musik, zum größten Teil „made in Emsbüren“. Ab 19 Uhr gibt es von zwei Bühnen Live-Musik auf die Ohren. Mit von der Partie sind die Bands Klabusterbernd, Hörbar Akustik und Holmes & Watson sowie der Solokünstler Jochen Fischer. Die Musik wird ergänzt durch viele kulinarische Genüsse und kühle Getränke entlang der Gourmetmeile, bevor gegen 22.30 Uhr ein musikalisch-untermaltes Höhenfeuerwerk farbenprächtig leuchtende Lichter in den sommerlichen Emsbürener Nachthimmel entsenden wird.

Überraschende Enthüllung

Als kurzweiliges Familienstraßenfest mit abwechslungsreichem Bühnenprogramm lokaler Akteure, Kinderflohmarkt, vielen Mitmachaktionen und noch mehr guter Laune startet der Sonntag, 23. Juni (zwischen 13 und 18 Uhr verkaufsoffen) durch. Nach einem ökumenischen Gottesdienst in dem von Emsflower dekorierten Festzelt erfolgen um 11.30 Uhr in Begleitung des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr die offizielle Markteröffnung durch Bürgermeister Bernhard Overberg und eine überraschende Enthüllung durch den Herzog und seinen Kumpan.

Kinder-Show mit Fernsehmoderatorin

Zwei Höhepunkte werden "Singas Mitmach-Show" mit der KiKa-Moderatorin Singa Gätgens undr der Auftritt der Emsbürener Akustik-Rock-Band Black Dog Thula werden. Zudem laden viele Verkaufs- und Informationsstände zum Stöbern und Entdecken ein, die einzelnen Emsbürener Ortsteile sorgen für Spaß und Spiel, mit Spannung wird die Preisverleihung der von der Gemeinde Emsbüren ausgelobten Verlosung erwartet.