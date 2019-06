Emsbüren. Jubel bei den D-Juniorinnen von Concordia Emsbüren: Mit einem 4:1-Erfolg über JFC Kaspel 09 im Finale der Endrunde um den 8. VGH Girls-Cup sicherte sich das Team den Turniersieg und das dafür ausgelobte Wochenend-Trainingscamp im Sporthotel Fuchsbachtal in Barsinghausen.

16 D-Juniorinnenteams aus Niedersachsen waren im Barsinghäuser August-Wenzel-Stadion zur Endrunde um den achten VGH Girls-Cup angetreten. Teilnahmeberechtigt waren Spielerinnen der Jahrgänge 2006 bis 2009. Das Teilnehmerfeld hatte sich über 14 Vorrunden qualifiziert, die in den Kreisen und Bezirken des Niedersächsichen Fußballverbandes ausgespielt worden waren.





„Wir haben bereits im vergangenen Jahr mit dem jüngeren Jahrgang bei der Endrunde hier in Barsinghausen Rang vier belegt und schon darauf spekuliert, dass es in diesem Jahr vielleicht noch etwas besser werden würde. Am Ende war es dann wahnsinnig, was die Mädels hier geleistet haben. Das war spitzenmäßig, Fußball aus dem Lehrbuch“, schwärmte Trainer Christian Strotmann nach dem Turniersieg von Concordia Emsbüren. Lediglich im Gruppenspiel beim 1:1 gegen den Lehndorfer TSV gab es keinen Sieg für die Concordia und im Halbfinale hatte das Team im Achtmeterschießen gegen SG Brinkum-Holtland das Glück des Tüchtigen. Im Finale gegen Kaspel schließlich setzte sich die Concordia verdient mit 4:1, aber um ein Tor zu hoch durch.

Begehrt waren im August-Wenzel-Stadion die Autogramme von Joelle Wedemeyer (VfL Wolfsburg). Die U-20-Weltmeisterin von 2014 ist Schirmherrin des VGH-Girls-Cup und war umlagerter Star bei der Endrunde.