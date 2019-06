Emsbüren. Die bestellsüchtige Berti Bartolotti hat eine Riesenkonservendose per Paket bekommen. Sie enthält ein Kind – Konrad. Wie es den beiden ergangen ist, haben die Besucher beim Theaterstück im Fokus in Emsbüren erfahren. Wer es verpasst hat, kann das Stück noch einmal am 30. Juni sehen.

Es klingelt Sturm, der Postbote schleppt ein riesiges Paket in die Wohnung, und Berti Bartolotti steht vor einem Rätsel. Was hat sie diesmal bestellt? Die Zuschauer im Emsbürener Fokus sind genauso neugierig, auch wenn die meisten wissen, was die Sendung enthält.

Bei der Premiere des Kindertheaterstückes „Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse“ hat das Theaterensemble Emsbüren wieder einmal bewiesen, dass es hervorragend versteht, Kinder und Erwachsene gleichermaßen mitzureißen.

In dem Paket, das der chaotischen Berti Bartolotti zugestellt wird, befindet sich ein perfektes Kind. Berti kann sich zwar nicht erinnern, es bestellt zu haben, aber da Konrad nun mal da ist, behält sie ihn. Bald hat sie das Kind so lieb, dass sie es auf keinen Fall hergeben würde. Dabei verbindet beide ein ambivalentes Verhältnis: Berti übernimmt zwar die Rolle der Mutter, ist aber ein erwachsenes Kind, während Konrad so programmiert worden ist, dass er sich immer musterhaft verhält. Das gefällt Bertis Freund, dem korrekten Apotheker Egon, der sich spontan für Konrads Vater erklärt. Berti versucht dem Jungen angemessenes kindliches Verhalten beizubringen. Zunächst hat sie damit keinen Erfolg, doch als die Fabrik Konrads Rückgabe verlangt, lernt das Kind im Rekordtempo, sich daneben zu benehmen.



Unter der Regie von Konrad Haller aus Münster hat das Theaterensemble eine unterhaltsame und stimmige Produktion auf die Bühne gebracht. Die Geschichte, die voller Sprachwitz, schräger Typen und verrückter Szenen steckt, entwickelt sich rasant und überrascht.

Sehr gelungen ist das schlichte Bühnenbild, das kaum Umbau verlangt und die Persönlichkeit der Figuren verrät. In Bertis Wohnung steht ein vollgekramter Tisch auf der Bühne, auf der Projektionswand ist eine Küche zu sehen, in der sich ein Ordnungsfanatiker nicht wohlfühlen würde. Einige Szenen später (Egons Wohnung) liegt eine weiße Decke auf dem abgeräumten Tisch, das Projektionsbild zeigt ein penibel aufgeräumtes Wohnzimmer. Richtig runde Figuren bilden Jan-Luka Gebbe (Konrad), Annette Hüsing (Berti Bartolotti) und Wolfgang Hüsing (Egon). Viel Humor in Nebenrollen bringen auf die Bühne Marion Fehring, Thomas Hamacher, Antje, Arielle und Eirik Hüsing sowie Jutta Marquardt.

Christine Nöstlingers Kinderbuchklassiker ist mehr als 40 Jahre alt, aber nicht weniger aktuell als beim Erscheinen der Geschichte im Jahr 1975. Die witzig-anarchische Handlung beinhaltet beißende Kritik an einer grenzenlosen Warenwelt, in der alles optimiert wird. Dabei gehörten Designerkinder und künstliche Intelligenz damals noch in das Reich der Utopie. Das Premierenpublikum spendete begeisterten Applaus.

„Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse“ wird noch einmal wiederholt und ist am 30. Juni um 15 Uhr im Fokus zu sehen.