Arbeiten an der Stromversorgung in Emsbüren CC-Editor öffnen

Die neue Schaltanlage in Emsbüren an der Ecker Grenzstraße/Zur Windmühle. Foto: Stadtwerke Schüttorf Emsbüren

Emsbüren. In vollem Gange sind derzeit aufwendige Baumaßnahmen der Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren in Emsbüren. Ziel ist der Neubau der Mittelspannungsversorgung der Gemeinde. Das Investitionsvolumen beläuft sich nach Angaben des Unternehmens auf circa 5,5 Millionen Euro in 2019/2020.