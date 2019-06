Emsbüren. Bischof Franz-Josef Bode hat mit Wirkung zum 1. November 2019 Markus Silies (46), bisher Leiter des Kolping-Bildungshauses in Salzbergen und Diözesan- und Landessekretär beim Kolpingwerk, zum sogenannten „pastoralen Koordinator“ in Nordhorn ernannt. Das teilte das Bistum Osnabrück mit.

Mit dem Weggang von Pfarrer Clemens Loth wird die katholische Stadtpfarrei St. Augustinus in Zukunft keinen zweiten leitenden Pfarrer haben. Im Modell der „Pastoralen Koordination“ übernehmen hauptamtliche pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen mit dem Pfarrer Leitungsverantwortung. St. Augustinus ist die katholische Hauptkirche von Nordhorn.

Welche Aufgabengebiete Markus Silies genau übernimmt, wird den weiteren Angaben des Bistums zufolge in Begleitung durch das Personalreferat des Bistums Osnabrück in den nächsten Monaten besprochen.



Markus Silies ist verheiratet, Vater von zwei Töchtern und lebt mit seiner Familie in Emsbüren. Seit 2006 leitet er das Kolping-Bildungshaus in Salzbergen, seit 2007 ist Silies Kolping-Diözesansekretär. Der Emsbürener ist außerdem für die CDU politisch engagiert. Er ist Mitglied im Gemeinderat und im emsländischen Kreistag.

Wer seine Nachfolge als Leiter des Kolpingbildungshauses antritt, ist derzeit offen. Dort hat sich Silies in den vergangenen Jahren insbesondere für die Vergrößerung des Angebotes in inhaltlicher und räumlicher Hinsicht eingesetzt. Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie der Neubau der neuen Tagungsstätte „Haus am See“ fielen in seine Amtszeit.