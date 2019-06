Jiddische Melodien und temperamentvoller Tango in Emsbüren CC-Editor öffnen

Meike Salzmann und Ulrich Lehna präsentieren am Sonntag, 2. Juni, um 19 Uhr in der ev. Erlöserkirche in Emsbüren Leschede ihr Programm „Klezmer meets Tango“. Foto: Ralf Salzmann

Emsbüren. In der Erlöserkirche in Leschede tritt das Duo "Sing your Soul" Sonntag um 19 Uhr auf, das mit seiner exotischen Kombination von verschiedenen Klarinetten und dem Konzertakkordeon besticht. Meike Salzmann und Ulrich Lehna präsentieren ihr Programm „Klezmer meets Tango“.