Emsbüren. Wer anderen eine Blume pflanzt, blüht selber auf, muss aber auch viel Wasser tragen. In Emsbüren tragen die acht ehrenamtlichen Blumengießer das Wasser nicht, sondern bringen es mit Trecker und Tankwagen zu der Blütenpracht im Ortskern. Sie freuen sich jetzt über einen "neuen" Trecker.

Senior-Unternehmer Hermann Paus hat der fleißigen Truppe einen liebevoll restaurierten und noch PS-stärkeren Oldtimer-Trecker gestiftet, der den Namen seines neunjährigen Enkels Jo-Bernd trägt.



Dass das weithin als Blumendorf bekannte und in leuchtenden Farben blühende Emsbüren Einheimischen und Gästen gleichermaßen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, dafür sorgen alljährlich zwischen Mai und Oktober die Blumengießer der zweiten Generation mit Andreas Lohle, Hans-Hermann Kock, Hans Kuipers, Heinz Pieper, Bernhard Silies, Manfred Niehaus, Heinz Arning und Hans van Lengerich (derzeit krankheitsbedingt vertreten durch Gerd Ratering). Ihr uriges Gieß-Gespann besteht dank Gönner Hermann Paus zum einen aus dem von Walter Hansen in 500 Arbeitsstunden fachkundig restaurierten, TÜV-abgenommenen und 30 PS-starken Fendt-Schlepper aus dem Jahr 1956. Daran gekuppelt ist ein Tankwagen, der ein echtes Unikat mit jeder Menge technischer Finessen ist.

1000 Liter im Tank

Denn Hermann Paus und Walter Hansen haben ihn einst kreativ als „Wasserwagen mit Hochsitz“ entworfen und gebaut. 1000 Liter fasst der Tank, pro Gießgang erfrischen wenigstens 500 Liter die Blumen in den 24 im Ortskern verteilten und verzinkten Stahl-Pyramiden. Auch diese ins Auge fallenden Pflanzgefäße in Übergröße sind ein Werk von Paus, der vor 14 Jahren Initiator des Blumendorfs war.

Meister Zufall und ein Dämmerschoppen

Die Pyramiden hatte er beim Schmiedeteam des Heimatvereins in Auftrag gegeben. Zu Paus’ Konzept gehörte seinerzeit, dass die Blumenpracht den Gemeindehaushalt nicht belasten sollte, daher war es dem langjährigen Kommunalpolitiker ein Anliegen, das Gießen und die Pflege in ehrenamtliches Engagement zu geben. Nachdem die vier ersten Blumengießer ihre Dienste nach acht Jahren aus Alters- und Gesundheitsgründen eingestellt hatten, haben 2014 „Meister Zufall, ein bisschen Glück und ein Dämmerschoppen“ die acht heutigen Blumengießer zusammengeführt.

Alle sind über 70 Jahre alt. Die Koordination der Blumengießer übernimmt der VVV Emsbüren in Absprache mit der Gemeinde. In Zweierteams bewässern die rührigen Männer je nach Wetterlage bis zu dreimal in der Woche rund zwei Stunden lang Geranien, Petunien und Co. in den Pyramiden.

Freuen können sie sich dabei über viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung, die Lob und Dank wie auch Bürgermeister Bernhard Overberg und VVV-Geschäftsführerin Inge Hopmann nicht durch die Blume sprechen. Entlastet werden die Blumengießer vom Bauhof, der den nassen Segen für die Pflanzen in den zusätzlich 72 Hängeampeln des Blumendorfs Emsbüren übernimmt – damit die Gemeinde in jeder Hinsicht ein blühender Ort bleibt.