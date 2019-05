Besucherströme am „Tag der offenen Gärten“ in Emsbüren CC-Editor öffnen

Fröhliche Stimmung herrschte auf dem Emsbürener „Tag der offenen Gärten“, im Bild beim Rundgang mit Gartenbesitzerin Kerstin Preun (rechts) aus Moorlage. Foto: Anne Bremenkamp

Emsbüren. In Gärten schauen und erleben, in Gärten lernen und staunen und immer wieder erfahren: wie der Gärtner, so der Garten. Viele Besucher strömten am „Tag der offenen Gärten“ bei Sonnenschein durch Emsbürens Ortsteile und genossen neun Gärten und die herzliche Gastfreundschaft der Besitzer.