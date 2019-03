Emsbüren. Nach dem feierlichen Festgottesdienst zum Auftakt des 100-jährigen Jubiläums der Kolpingsfamilie Emsbüren lockte die Einweihung des neuen Adolph-Kolping-Platzes die Sonne hinter den Regenwolken hervor und unterstrich die ohnehin schon strahlende Laune.

Die St. Andreas-Pfarrkirche erleuchtete nach einem imponierenden Fahneneinzug in den Kolping-Farben Schwarz-Orange. Den vom Chor „RhythEms“ klangvoll gestalteten Festgottesdienst feierte Weihbischof Johannes Wübbe gemeinsam mit Emslanddechant Thomas Burke, Pfarrer Stephan Schwegmann, Pastor i. R. August Raming, Pater Paul und Diakon Marco Lögering.









Der Weihbischof erinnerte in seiner Predigt daran, dass die Kolpingsfamilie Emsbüren sich ein Jahr nach Ende des Ersten Weltkriegs mit Millionen Toten als katholischer Gesellenverein gründete, in schwierigen und unruhigen Zeiten. Bezug nehmend auf das die katholischen Verbände in den Blick nehmende Buch „Leuchtturm oder Kerzenstummel“ von Heinrich Wullhorst, früherer Pressesprecher des Kolpingwerks Deutschland, zeigte sich Johannes Wübbe überzeugt: „Die Kolpingsfamilie Emsbüren ist ein Leuchtturm, weil sie Stellung bezieht zu aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft, weil sie Orientierung gibt und Antworten auf die Fragen der Zeit findet, um aus Gottes Kraft heraus Zukunft zu gestalten.“





Der Kirchenmann verwies in Hinblick auf eine „solidarische Weggemeinschaft im Glauben und Handeln, in Bildung und Aktion“ auf viele unterschiedliche Angebote der Kolpingfamilie, nur beispielsweise nannte er das schon Kultstatus erreichte Vater-Kind-Zeltlager, die Berufsorientierungskampagne kolping@school oder die seit 86 Jahren initiierte Nikolausaktion, die alljährlich zahllosen Familien einen vorweihnachtlichen Zauber nach Hause und Kinderaugen zum Strahlen bringt. „Schön reden tut´s nicht, die Tat ziert den Menschen. Tätige Liebe heilt alle Wunden, bloße Worte mehren nur den Schmerz“ sagte es Wübbe abschließend mit den Worten Adolph Kolpings und würdigte die anpackende Tatkraft, mit der die Kolpingsfamilie Emsbüren aktive Lebenshilfe gibt und dabei auch die Schwachen und an den Rand Gedrückten in den Blick nimmt.

Alle Blicke begeistert auf sich zog in der anschließenden Einsegnung des neuen Adolph-Kolping-Platzes durch Weihbischof Wübbe das enthüllte Denkmalschild aus den schöpferischen Händen des auf dem Heimathof in der alten Overbergschen Schmiede engagierten Schmiedeteams. Dass mit einem Adolph-Kolping-Platz in Emsbüren ein lang gehegter Wunsch vieler Kolpingschwestern und -brüder endlich in Erfüllung geht, darüber freute sich auch der Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Marcus Drees. Er unterstrich, dass sich die Gemeinschaft der Kolpinger explizit diesem Ort sehr verbunden fühle, denn im Schatten der Pfarrkirche befinde sich auch das 1923 von der Kolpingsfamilie gestiftete und errichtete Kriegerdenkmal. Und mit dem Platz verhalte es sich wie mit dem vielfältigen Wirken der Kolpingsfamilie Emsbüren: „Mitten im Dorf und mitten im Leben.“