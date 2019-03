Emsbüren. Wie grundlegend Zahlen ins tägliche Leben eingebunden sind, hat eine Aufführung des Schultheaters Nimmerland an der Joseph-Tiesmeyer-Schule in Emsbüren gezeigt.

Auf Einladung des Rotary Club Lingen kam die Gruppe aus der Nähe von Ludwigshafen ins Emsland. Erzählt wurde die Geschichte vom kleinen Zahlenteufel Zacharias. Der spielerische Umgang mit Zahlen für die Klassen eins bis vier soll die Begeisterung für Mathematik fördern.

Wovon handelte das Stück ? Zacharias, der kleine Zahlenteufel, kann Zahlen nicht ausstehen. Seit Jahrhunderten überlegt er sich so manchen Streich, um den Menschen die Zahlen zu verübeln. Aber was er auch tut, die Zahlen bekommen immer mehr Gewicht in der Welt: beim Rechnen, als Mengenangaben, als Symbol oder zur Bestimmung der Uhrzeit. Zacharias beschließt deshalb, das Übel an der Wurzel zu packen und in die Schulen zu gehen, um die Kinder als Zahlenteufel auszubilden. Er will das System "von unten" verändern. Davon erfährt auch der "Große G" und schlägt ihm eine Wette vor. Zacharias soll beweisen, dass Zahlen überflüssig sind und drei Aufgaben bestehen, ohne Zahlen zu verwenden. Doch so einfach, wie Zacharias sich das vorgestellt hat, ist es nicht.



Gelungene Aktion

Franz Josef Paus, Präsident des Rotary Club Lingen freute sich über diese gelungene Aktion: „Die Förderung von Aktivitäten im Bildungsbereich ist eines der großen internationalen Ziele der Rotary-Organisation. Wir freuen uns, mit dem Theater Nimmerland spielerisch Freude am Umgang mit Zahlen vermitteln zu können." Das Musical stelle eine Ergänzung der langjährigen Grundschulaktion Aktion LLLL - Lesen lernen Leben lernen dar.“

Aufführung auch in Lingen

Das Stück hat den Schülern mit viel Spaß gezeigt, dass man ohne Zahlen eben doch nicht auskommen kann. Eine weitere Aufführung ist am 6. September an der Paul Gerhard Schule in Lingen geplant.

Organisiert wird diese Theatertournee von den regionalen Rotary Clubs mit finanzieller Unterstützung von Firmensponsoren. Den Schulen entstehen bei den Aufführungen keine Kosten.