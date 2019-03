Emsbüren. Vorstandswahlen haben im Mittelpunkt der Generalversammlung des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Emsbüren gestanden. Neuer stellvertretender Vorsitzender wurde Dennis Lüken.

Einer Pressemitteilung zufolge schied Yvonne Huilmann nach 17 Jahren aus dem Vorstand aus. Sie war von 2002 bis 2012 Schriftführerin und im Anschluss zweite Vorsitzende des Vereins. Ebenso verließ die Kassenwartin Ursula Nie nach 14 Jahren im Amt den Vorstand. Der gesamte Musikzug bedankte sich bei ihr für die geleistete Arbeit und das ehrenamtliche Engagement. Jürgen Laumann wurde als erster Vorsitzender im Amt bestätigt, genau wie Resi Hasken als Notenwartin, Alexandra Kortland-Fehren als Zeugwartin, Markus Timmel als Jugendwart und Andrea Fröhlich als Schriftführerin. Neu gewählt wurden Dennis Lüken als zweiter Vorsitzender und Anna Quaing als Kassenwartin.

Gute Beteiligung an den Proben

Auch im vergangenen Jahr war die Probenbeteiligung der Mitglieder wieder gut. Im Durchschnitt nahmen an den Proben 67 Prozent der Musikerinnen und Musiker teil. Drei Mitglieder waren besonders häufig anwesend: Franz Kortland nahm an 39 von 41 Proben teil, Florian Siepker an 37 und Antonia Hermeling an 34 Proben. Alle drei erhielten vom Musikzug ein kleines Präsent. Drei neue Mitglieder wurden auf der Versammlung ins Probejahr aufgenommen: Felix Borgel (Trompete), Bruno Eilermann (Tenorhorn) und Nils Böcker (Tuba) sind ab jetzt offiziell Teil des Musikzugs.