Emsbüren. Während einige Kilometer entfernt die Bischöfe die drängendsten Fragen der katholischen Kirche diskutieren, schwingen jene, die sie mobil machen, in zwei Schmieden den Hammer. Denn für die Fahrer der kirchlichen Würdenträger ist die Deutsche Bischofskonferenz stets wie ein kleines Klassentreffen.

Zwei Feuer lodern in der Esse. Werner Kappenberg vom Schmiedeteam des Heimatvereins Emsbüren holt mit einer Zange ein glühendes Metallstück aus dem Feuer und hält es auf dem Amboss. "Jetzt, hier", weist er Ansgar Droste an - und der schlägt mit einem Hammer auf das glühende Metall. Immer mehr formt sich daraus ein Kreuz.







Für Droste und seine Kollegen ist der Ausflug zum Heimathof in Emsbüren ein kleiner Höhepunkt während der Deutschen Bischofskonferenz. Im Moment der Hammerschläge rund 25 Kilometer entfernt diskutieren jene hinter verschlossenen Türen im Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen die drängendsten Fragen der katholischen Kirche, die Droste und seine Kollegen sonst fahren: die deutschen Bischöfe.

Zeit für die Umgebung

Denn während die Fahrer der Bischöfe im Alltag oft warten müssen, bis die Geistlichen einen Termin beenden, bleibt während der Konferenzen im Frühjahr und im Herbst Zeit, um etwas von der Umgebung zu sehen. "Im Herbst in Fulda fällt es da schon schwer, etwas Neues zu entdecken", erzählt Droste. Der Veranstaltungsort Fulda im Herbst ist gesetzt, der zweite Ort im Frühjahr wechselt. Der 53-Jährige fuhr 27 Jahre lang den ehemaligen Osnabrücker Weihbischof Theodor Kettmann, verpasste nur wenige Zusammenkünfte der deutschen Bischöfe.

Schmieden in Emsbüren und in Darme

Gemeinsam mit Kollegen hat Droste ein Programm für den Dienstag und Mittwoch der Bischofskonferenz im LWH ausgearbeitet. Rund 40 Bischofsfahrer aus ganz Deutschland schmiedeten am Dienstagvormittag selbst Kreuze, eben in Emsbüren und auch am Heimathof im Lingener Ortsteil Darme, wo ebenfalls eine Schmiede vom örtlichen Heimatverein betrieben wird. Geplant sind noch eine Besichtigung des Osnabrücker Doms, der Meyer-Werft in Papenburg, der Gedenkstätte Esterwegen und der Landhaus-Brauerei in Lünne.





Das sei wie ein kleines Klassentreffen, meint Droste. In der Schmiede auf dem Heimathof wird gelacht, als Hermann Stein vom Schmiedeteam erklärt, worauf zu achten ist. Ein wenig gefrotzelt wird auch in unterschiedlichen deutschen Mundarten, wer denn nun handwerkliches Geschick zeigen könne. Dazwischen: kollegialer Austausch. Die Fahrer reden über "ihre" Bischöfe, den Arbeitsalltag – und auch über die Themen, die die Kirche bewegen, wie die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen oder die Diskussion um eine Aufhebung des Zölibats für Priester.





Schließlich bekommen die Fahrer oft hautnah mit diesen Themen in Kontakt und kennen den Menschen hinter dem Kirchenamt, das vielen Bürgern, die nicht so nah dran sind an der Kirche, entrückt erscheint. Loyalität nennt Droste deshalb als eine der wichtigsten Eigenschaften für die Fahrer der Bischöfe. Dazu die Einsicht, das auf der Rückbank der Autos ein Mensch sitzt. Das wird auch klar, wenn Droste über den eremitierten Theodor Kettmann spricht und dabei schmunzelt: "Mein Bischof war ganz normal."