Über das Hofschild, überreicht durch Herbert Heyen (rechts) von der Landesvereinigung der Milchwirtschaft freuen sich Sabine und Andreas Lohmöller. Foto: gmc/Baden

Emsbüren. Der Hof Lohmöller aus Emsbüren gehört zu den besten Milcherzeugern in Niedersachsen. Das hat jetzt die Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen bestätigt und der Familie Lohmöller in einer Feierstunde ein entsprechendes Hofschild und eine Urkunde übergeben. Darüber hinaus gab es einen Geldpreis in Höhe von 100 Euro.