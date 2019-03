Emsbüren. Vom 11. bis 15. März organisiert der Aktionskreis Leschede in der Gemeinde Emsbüren eine Seniorenwoche, wozu alle interessierten Bürger herzlich eingeladen sind.

Auftakt ist einer Pressemitteilung zufolge am Montag, 11. März, mit einer Informationsveranstaltung um 19 Uhr im Clubhaus des FC Leschede. Der Titel lautet: "Erbschaftssteuer – was kommt da auf mich zu?" Eine Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich.

Zum Thema Umgang mit Handy und PC laden die Schüler der Realschule am Mittwoch, 13. März ein. Sie wollen den Erwachsenen Rat und Hilfe beim Umgang mit Handy und PC geben. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Realschule. Die Schüler freuen sich auf viele Besucher.

Am Donnerstag, 14. März 2019 steht eine Betriebsbesichtigung bei der Firma KS Schulten, Industriestraße 3 – 7 in Emsbüren auf dem Programm. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Firmengelände. Interessenten sind herzlich eingeladen .

Begeisterter Europäer

Den Abschluss der Seniorenwoche bildet am Freitag,15 März, eine Informationsveranstaltung mit dem CDU-Europaabgeordneten Jens Gieseke. Der Christdemokrat ist ein begeisterter Europapolitiker und kann laut Pressemitteilung mit einfachen und verständlichen Worten erklären, warum und wie wichtig Europa für die Bürger ist. Er steht für Fragen und Anregungen gern zur Verfügung. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr im Rathaus.

Am Sonntag, 8. September, folgt eine Busfahrt zur Blumenparade nach Lichtenvoorde (Niederlande). Die Abfahrt erfolgt um 11 Uhr ab Gaststätte Breloh, Rückkehr in Leschede ist circa 18 Uhr. Die Kosten für Fahrt und Eintritt betragen 30 Eurto. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich bei H. Sager, Kostverloren 4, 48488 Emsbüren, Tel. 05903 6021 oder e-mai heinzsager@gmx.de . Die Reservierung erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen.