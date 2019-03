Emsbüren. Mit mehreren über das Jahr verteilten Veranstaltungen feiert Emsbüren ihr 1200-jähriges Bestehen. Doch dieses Alter beruht auf einer Fälschung und damit geht die Gemeinde offen um: Sie lädt am Mittwoch, 13. März, um 19.30 Uhr zum kostenlosen Vortrag „1200 Jahre Emsbüren? – Gefälscht und doch dabei!“ von Dr. Andreas Einyck, dem Leiter des Emslandsmuseums, ins Emsbürener Rathaus.

Unmissverständlich formuliert es das Emslandmuseum in einer Pressemitteilung: Eine Urkunde aus dem Jahre 819, die Generationen von Historikern als ältesten Beleg für eine Kirche in Emsbüren gedeutet haben, erwies sich bei Forschungen als Totalfälschung. Nicht nur in Emsbüren muss die Ortsgeschichte nun neu geschrieben werden. Zu den ebenfalls betroffenen Orten gehören so geschichtsträchtige Kommunen wie Visbeck und Freren. Und – man höre – auch der älteste Beleg eines Paulus-Domes in Münster geht auf diese bedeutende Fälschung zurück.

Doch so, wie an der Existenz der münsterischen Kathedralkirche deshalb kein Zweifel bestehen dürfte, so bedeutet die falsche Urkunde auch nicht, dass Alles aus der frühen Geschichte Emsbürens nun null und nichtig wäre – ein Grund dafür, warum sich die Verantwortlichen in Emsbüren dennoch dazu entschlossen haben, im Jahr 2019 zu feiern.



Ohne Frage ist der Heilige Ludgerus, er war von 805 bis zu seinem Tode 809 der erste Bischof von Münster und Friesland, bei seinen Reisen zwischen beiden Gebietsteilen seines Sprengels durch das heutige Kirchspiel Emsbüren gekommen, heißt es in der Mitteilung der Emslandmuseums. Denn die alte Friesische Straße, ihr Nachfolger ist der heute Napoleondamm, führte immer entlang der Ems von Münster bis Ostfriesland.



Die emsnahen Dörfer wie Listrup, Mehringen, Leschede, Bernte, und Elbergen waren damals schon lange besiedelt. Das beweisen zahllose archäologische Funde aus diesem Raum. Auch der große Esch war seinerzeit sicher schon vorhanden. Erstaunlich ist jedoch den Angaben zufolge, dass die Emsbürener Kirche nicht dort oder in einem der Emsdörfer entstand, sondern mitten in der Bauerschaft Berge auf dem Gelände eines bischöflichen Richthofes. War etwa schon Ludgerus im Besitz dieses Hofes, der im Mittelalter einen der zwölf Amtshöfe des Bistums bildete? Und was könnte sich hier in der Zeit vor Ludgerus befunden haben?

Der Historiker Eiynck wirft einen Blick zurück in die Zeit vor 1200 Jahren und erläutert anhand verschiedener Fragestellungen, warum Emsbüren damals schon existierte, auch wenn die Urkunde von 819 eine Fälschung ist.

Teil der Feierlichkeiten

Sein Vortrag ist Teil der großen „1200“-Jahrfeier der Gemeinde Emsbüren. Im zweiten Quartal folgt das große Festwochenende vom 21. bis 23. Juni, im dritten Quartal der Denkmaltag auf dem Heimathof am 8. September und im vierten Quartal eine historische Fotoausstellung im Rathaus am 1. Dezember.