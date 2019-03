Emsbüren. 64 Hektar – so groß ist die Spielwiese von Tom Kuipers. Blumenfeld reiht sich an Blumenfeld unter Glas dort an der A 31 in Emsbüren – doch die Arbeit bei Europas größtem Betrieb für Beetpflanzen, Emsflower, läuft schon in großen Teilen automatisch – und das nicht nur, weil der 35-jährige Geschäftsführer das als Beruf und Hobby zugleich ansieht.

Der Arm saust unermüdlich hin und her in einem unmenschlichen Tempo, packt den Mini-Petunien-Setzling aus der Türkei von einem kleinen Förderband und steckt ihn zielgerichtet in die Mitte eines von 128 Pflanzen auf einer Palette. Stückchen für Stückchen wird diese auf einem weiteren Förderband vorgezogen. 2400 Stück setzt dieser fleißige Arm in der Stunde akkurat an die richtige Stelle. „Schneller geht es auch, aber dann müssen wir noch zu viel nacharbeiten, weil die Setzlinge nicht richtig drin sind“, erklärt Tom Kuipers, der gemeinsam mit seinem Vater Bennie die Geschäfte bei Emsflower führt.



Denn auf menschliches Feingefühl und Augenmaß kann dieser Arm nicht setzen. Es ist einer von sieben Stecklingsrobotern bei Emsflower. Auf das erste Förderband schütten noch Menschen die Stecklinge. Dann funktioniert lange Zeit alles automatisch: Zwei Kameras erfassen, wo und wie die zierlichen Pflänzlein liegen. Hinterlegt ist eine selbstlernende Software, die den Roboterarm ansteuert und ihm sagt, wie und wo er greifen muss. Liegen keine Setzlinge mehr in Greifweite, wird das Förderband kurz „geschüttelt“, sodass die Setzlinge vorrutschen.



Am Ende des zweiten Förderbands kontrollieren noch zwei Menschen die gefüllte Pflanzpalette. „Wir haben eine neue Software in der Entwicklung, dann brauchen wir an dieser Stelle wohl nur noch einen Kontrolleur“, sagt Kuipers und ergänzt:



Wir sind bei der Erkennungstechnologie ja auch erst am Anfang.

Der unermüdliche Steckroboterarm ist nur ein Beispiel für die Automatisierung bei Europas größtem Beetpflanzen-Anbauer. Und doch zeigt dieses gut auf, warum Familie Kuipers auf Hochtechnologie setzt, wenn es ums Pflanzen und Großziehen von rund 300 Millionen Blumen jährlich geht, mit denen im großen Stil vornehmlich Discounterketten und Baumärkte beliefert werden. „Früher haben wir je nach Steckling für das Setzen von 1500 Stück ungefähr zwölf Menschen gebraucht“, erzählt Tom Kuipers. Die sieben Steckroboter sind nun mit je einem Maschinenführer und zwei Kontrolleuren besetzt. Um die gleiche Menge pro Stunde wie mit der Automatisierung zu schaffen, waren früher um die 36 Menschen erforderlich – „die findet man aber kaum noch“, erklärt Kuipers.



Denn der Arbeitsmarkt in der Region ist nahezu leer gefegt. Die Arbeit ist einfach, „aber nicht schlecht und abwechslungsreich“, betont Tom Kuipers. Bezahlt wird für diese einfachen Arbeiten nach Mindestlohn. Um genügend Personal zu bekommen, holt Emsflower schon seit Jahren Saisonarbeiter aus Polen, mittlerweile verstärkt auch aus Rumänien oder Bulgarien. Um sie tritt Emsflower in Konkurrenz mit anderen Betrieben wie Schlachthöfen, die auch mal einen Euro mehr zahlen können. Emsflower, meint der Unternehmer, kann das nicht: Sonst rechnet es sich nicht mehr.



Unternehmen verfolgt zwei Ansätze

Deshalb verfolgt Emsflower zwei Ansätze. Einerseits soll den Saisonkräften durch gute Bedingungen bei der Arbeit und der Unterbringung das eigene Unternehmen schmackhaft gemacht werden. Direkt an den Gewächshäusern entstehen derzeit 150 Appartements für Saisonarbeiter. Kostenpunkt: 8,8 Millionen Euro.

Der zweite Weg ist eben die Automatisierung. „Unser wichtigstes Ziel ist es, einfache Arbeiten durch verantwortungsvolle Arbeiten zu ersetzen“, meint Tom Kuipers. An besser bezahlte Jobs wie Teamleiter, Qualitätskontrolle und Maschinenführer, an solche Positionen denkt der Geschäftsführer und an „vielleicht ein paar weniger Saisonarbeiter“. Derzeit beschäftigt Emsflower 180 Vollzeitkräfte und im Jahresdurchschnitt 200 Saisonkräfte. Dass die Automatisierung letztere überflüssig macht, glaubt er nicht:

Es flacht die Spitzen ab, es geht schneller, aber dann kann man mit den Saisonkräften mehr produzieren.

Entsprechend feilt Tom Kuipers, der Automatisierungstechnik studiert hat, seit Jahren an den Abläufen in den Gewächshäusern, die eine Fläche von 64 Hektar abdecken. Die Setzlinge werden automatisch gesteckt, selbstfahrende Tische bringen die Pflanzpaletten auf Induktionspuren an die richtige Stelle im Gewächshaus, ein Roboter stellt sie im Beet ein und holt sie wieder raus, wenn sie in anderen Maschinen umgetopft werden müssen. Die Bewässerung und Sonneneinstrahlung kann per Knopfdruck reguliert werden – und auch die fertigen Blumen werden von selbstfahrenden „Rhinos“, kleinen Zugmaschinen, zu den Lkw gefahren, die die Blumen zu den Kunden bringen.



75 dieser „Rhinos“ fahren eigenständig auf den Induktionsspuren durch Emsflower. Per App auf dem Smartphone können Teamleiter die Geschwindigkeit steuern und an die Arbeitsgeschwindigkeit der Menschen anpassen. Auch wenn am 1,4 Kilometer entfernten Ende der Gewächshäuser etwas fehlt, reicht eine Bestellung per App – ein „Rhino“ bringt es.



Entwickelt wurden diese „Rhinos“, wie ein Großteil der Techniken bei Emsflower, selbst. Eigens angestellte Maschinenbauer arbeiten an Lösungen für Probleme im Betrieb, „bei Externen geht das zu langsam“, meint Tom Kuipers.

Zumal er selbst ein gehöriges Pfund Know-how einbringt: Die Steuerungssoftware für die „Rhinos“ programmierte er zu 80 Prozent selbst. Ebenso die Programme, die eine Übersicht geben, welche Maschine wann wie viel produziert und einiges mehr. „Das ist mein Hobby“, sagt der Geschäftsführer. Er liebt es, auf Messen nach neuen Technologien zu suchen, die sich im eigenen Betrieb einsetzen lassen.



Für den nächsten Schritt in Richtung Automatisierung ist in diesen Tagen die Bauabnahme erfolgt: Auf dem Emsflower-Gelände im Emsbürener Gewerbegebiet an der A 31 ist eine neue Halle entstanden, die zum Entwicklungszentrum werden soll. Ein technisches Team aus mehr als zehn Leuten soll darin Prototypen entwickeln. Die Nähe zum Gewächshaus spare Zeit in der Entwicklung. Günstiger sei es auch, das selbst in die Hand zu nehmen, meint Tom Kuipers und sagt:



Das war immer mein Traum – und der Kreis schließt sich langsam.