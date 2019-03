Emsbüren. Sturm? Was für ein Sturm? Von dem bisschen "Gebläse" haben sich die Jecken der Karnevalsgesellschaft Kespel Emsbüren und mit ihnen mehrere 1000 Bürger an den Straßenrändern nicht abgehalten, Rosenmontag Karneval zu feiern. Über 70 Wagen und Fußgruppen zauberten eine prächtige Stimmung in den Ortskern.

Wobei "Zaubern" durchaus wörtlich zu nehmen war, hatten doch die Narren aus dem benachbarten Drievorden gleich ein ganzes Zauberschloss mitgebracht. Das von "Hogwarts" nämlich aus der Harry-Potter-Reihe. Aber auch mit einem Zauberspruch ließ sich der kräftige Wind nicht besänftigen.

Der zauste und zerrte hartnäckig an den Kostümen. Und so waren solche Rosenmontagsgäste, deren künstliche Haarteile für zusätzliche Wärme "oben rum" sorgten, noch am besten dran: Die Indianersquaw mit langen schwarzen Zöpfen zum Beispiel oder die Karl-Lagerfeld-Kopie mit gepuderter Perücke.

Was waren die Hauptmotive beim Umzug in Emsbüren? Die Frage war leicht zu beantworten und kam in gelben oder olivgrünen Farben daher. Abfallentsorger Remondis, dessen gelbe Säcke sich in den ersten Wochen des Jahres zur "Never-ending-story" im Landkreis Emsland zu entwickeln drohten, und der Moorbrand der Bundeswehr in Meppen rückten 2019 ins närrische Visier.

So versprachen die "Emsbürener Pappnasen" alle Abfuhrtermine 2019 fürs gesamte Emsland: "Spätestens 2020", hatten sie unübersehbar auf ihrem mit gelben Säcken bestückten Wagen geschrieben. Und die Karnevalsfreunde aus Geeste hatten das Unternehmen gleich in "Redumnis" umgetauft.

Aber auch die folgenreiche Schießübung im Hochsommer 2018 wurde als Thema gerne aufgegriffen. "Ihr verbrennt viel - wir verbrennnen mo(o)re", kamen die Narren vom "Bauwagen Bawinkel" mit ihrer Kritik am "Feuereifer" der Wehrtechnischen Dienststelle gleich mit einem deutsch-englischen Wortspiel daher.

"Ich bin ein Venhauser - holt mich hier raus", hatten Narren aus dem königlichen Ortsteil von Spelle ein paar Sprüche aus dem "Dschungelcamp" parat. Auf 20 Jahre Karnevalsumzug in Bawinkel blickte eine Gruppe aus dem Nachbarort zurück.

Jedes dieser 20 Jahre hatten sie mit einem Ereignis bildnerisch in Szene gesetzt: Ob es die "Merkel-Raute" war, bei der Daumen und Zeigefinger sich an den Spitzen berühren und in etwa die Form einer Raute beschreiben, ein Trump-Porträt - oder ein mit einem X durchgestrichenen Fußball-Weltpokal aus dem Jahr 2018.

"De Biggen", eine Clique aus Ahlde, Hummeldorf und Steide, kam als US-Footballer mit beeindruckenden breiten Schultern daher. Wo diese nicht vorhanden waren, wurden Lücken eben "ausgestopft". "Wir sind so zehn bis 15 Leute", erzählte Nils Fehren mit immer noch kräftiger Stimme.

"Wir waren beim Umzug in Fürstenau, Bawinkel, Nordhorn und heute in Emsbüren", ließ er die letzten Tage Revue passieren. Sechs Punkte fürs Feiern, wie beim "Touchdown", sind das allemal.

Es sind nicht nur die großen Wagenmotive aus Emsbüren und den Nachbarorten, die den Rosenmontagszug in der Karnevalshochburg des südlichen Emslandes prägen. Herzog Andreas III. (Timmer) und sein Kumpan Hubert I. (Roling), die beiden Hauptfiguren im Emsbürener Karneval, hatten ebenso wie die vielen Zuschauer auch Freude an den phantasievoll verkleideten Fußgruppen.

Da konnten Blumentöpfe zum Beispiel laufen, weil die überdimensionalen Töpfe Platz genug für zwei Beine ließen. Und Dominosteine, die nicht umfielen, sondern standhaft blieben, gab es auch.

"Die Uschi's" nennt sich eine Frauengruppe aus Emsbüren. Kerstin Silies ist eine von ihnen. "Wir haben uns Müllsäcke genommen, Löcher für Arme und Beine reingeschnitten und sie dann beklebt", erzählte sie. Fertig waren die "Dominosteine". Zwei Kinder-Dominos neben ihr strahlten. Mal in eine andere Rolle schlüpfen und über sich selbst und andere lachen, muss nicht teuer sein.