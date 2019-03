41 Mädchen der Kükengarde, der Juniorengarde und der Kespelfunken begeisterten mit einem gemeinsamen Tanz. Foto: Heinz Krüssel

Emsbüren. Eine Besonderheit des Emsbürener Karnevals sind die drei eigenen Tanzgarden Kükengarde, Juniorengarde und Kespelfunken. 41 Mädchen standen in der Prunksitzung am Samstag im Saal Evering gemeinsam auf der Bühne und zogen das begeisterte närrische Publikum in ihren Bann.