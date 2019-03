Emsbüren. Menschen, Tiere, Sensationen: Auf dem 39. KFD-Frauenkarneval in Emsbüren war der Zirkus los, denn im ausverkauften Saal Evering hieß es: „Vorhang auf, Manege frei, Bernte ist dabei!“

„Das Leben ist kein Ponyhof, dann machen wir eben einen Zirkus draus!“ Als charmant freches Moderatorenduo eröffneten Zirkusdirektorin Tanja Borgel und „ihr“ sich stetig öffnender und neue Highlights präsentierender Vorhang Annegret Eilermann einen bombastischen Sitzungszirkus, auf dem „Tasten-Toni“ Clemens Vollmer souverän die Rolle eines ganzen Zirkusorchesters ausfüllte.





Dem mitreißenden Karnevalsgeist der guten Laune und der donnernden Raketen verfielen schunkelnd und lachend 450 fantastisch kostümierte Frauen und eine Handvoll mutige Männer. Dazu zählten auch die Bernter Tollitäten Herzog Andreas III. und Kumpan Hubert I., denen es angesichts geballter Frauenpower doch tatsächlich kurz die Sprache verschlug.







Los mit lustig ging es beim umjubelten Einmarsch des bunten Bernter Elferrates, der sich im allerbesten Sinne zum Clown machte. Auf großem Fuß, mit noch mehr Spaß und Pauken und Trompeten eroberte er die Zirkusmanege, in der es über fast fünf Stunden nur so rund ging.





In ihrer Paraderolle als „Änne“ glänzte die vor Spontaneität sprühende Anita Lefeling, die sich freute, dass es die Bernter Frauen trotz Bahnschranke pünktlich zum Karneval geschafft hatten. Das hoffte sie auch für andere: „So eine große Feuerwehr und dann können sie nicht über die Bahn“, unkte sie, bevor sie ihren häuslichen Zirkus mit einem hüftlahmen Mann beklagte und schließlich einen riskanten Drahtseilakt wagte.





Einem äußerst neugierigen Geldautomaten in Person von Magdalena Timmel musste „Frau Kost-Nix“ Katharina Göken solange Rede und Antwort stehen, bis sie kaum noch Klamotten am Leibe trug. Geld bekam sie keines, dafür aber die Empfehlung: „Wer so unseriös und freizügig ist, sollte lieber zur nächsten Laterne gehen.“





Magisch wurde es beim Auftritt des mit einer herrlichen Mimik agierenden Zauberers alias Heidrun Schulte. Nur mit der Kraft seiner Gedanken und seinem „dienstbaren Schatten“ Margret Hüsing beherrschter er Treteimer, Feuerzeug oder Schneekugel und bewies, wie effektvoll einfach sein kann.





Ins „Punkte“-Paradies entführten glorios der KFD-Vorstand und Präses Pfarrer Stephan Schwegmann, denn nur wer in seinem irdischen Leben ausreichend Punkte gesammelt hatte, konnte sich einen Platz im Himmel ergattern.





Den „Scheinheiligen“ der KFD half es dabei nicht immer, dass sie so manch langweilige Predigt abgesessen oder sich 20 Jahre lang einen Sonnenbrand auf der Fronleichnamsprozession geholt hatten, zumal jeder Besuch auf dem Frauenkarneval saftigen Punktabzug bedeutete.





Zum deftigen Kaffeeklatsch luden Wilma und Martha alias Heidrun Schulte und Anja Fehren. Während die eine zur Silberhochzeit statt eines Thermomix lieber Massagen bei den gut aussehenden Holländern bekommen hätte, lag die andere beim Frauenarztbesuch aufgrund einer fatalen Verwechselung von Intim- und Glitzerspray wie ein mit Lametta geschmückter Tannenbaum vorm Onkel Doktor.





Die Bühne zum Beben brachten die Juniorengarde und die Funkengarde des KKE ebenso wie Solo-Mariechen Ann-Lee Seegers vom ECC Hellblau:





Natürlich nicht fehlen durfte die bunt gemischte Zirkustruppe der Bernter Mädels, die Tiger, Elefant, Zebra und Co. aus dem Käfig und es danach so richtig krachen ließen. Was für ein grandioser Zirkus!