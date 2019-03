Emsbüren. Autos müssen draußen bleiben: Damit die Jecken in Emsbüren am Rosemontag 2019 ordentlich Karneval feiern können, werden wieder Straßen und der Ortskern für Kraftfahrzeuge gesperrt.

Wie die Gemeinde Emsbüren mitteilt, betrifft die Sperrung die Landesstraße 40 am Montag, 4. März 2019, ab 14 Uhr bis zum folgenden Morgen um 6 Uhr. Die Umleitung ist den Angaben zufolge ausgeschildert und erfolgt über den Napoleondamm, den Tiggelwerkweg und die Ahlder Straße.

Gesperrt ist in dieser Zeit für Fahrzeuge auch der Ortskern mit der Straße Dahlhok und ein Teil der Langen Straße. Die Gemeindeverwaltung bittet alle Kraftfahrer und besonders die Anlieger, während am Rosenmontag an der Umzugsstrecke (Bahnhofstraße, Dahlhok, Lange Straße, Markt) keine Autos zu parken.