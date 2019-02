Listrup. Jede Menge Schlagerfuzzis haben am Samstagabend das Jugendheim in Listrup gefüllt und feierten unter dem Motto „Schlagerwelt“ den Kolpingkarneval 2019. „Der Saal ist rappelvoll“, freute sich Sitzungspräsident Antonius Hinterding über die tolle Resonanz.

Entsprechend der Schlagerdevise standen viele bekannte Schlager und ihre Interpreten vor allen Dingen aus den 70er und 80er Jahren im Mittelpunkt: gesungen und getanzt. Selbstverständlich waren auch die Büttenreden wieder das Salz in der Suppe. So mancher Mitbürger aus Listrup, aus Helschen oder aus Moorlage bekam sein Fett weg. Die Narrenschar erfuhr auf diesem Weg, was eigentlich bislang streng geheim war.











Ins Eingemachte ging es bei den beiden Klofrauen Stephanie Weihs und Claudia Hemme. Sie seien die letzten deutsch sprechenden Klofrauen vor der polnischen Grenze und für das große sowie für das kleine Geschäft zuständig. Sie beklagten, dass die Gemeinde Emsbüren neue Sparmaßnahmen eingeführt habe und künftig keine Taxifahrten mehr zum Kindergarten bezahlen wolle. „Das Geld wird dringend für den Rathausneubau gebraucht; Bürgermeister Overberg soll sich schon einen goldenen Chefsessel bestellt haben“, hieß es.

Für Bürger mit Sackproblemen

„Listrup gebraucht dringend einen neuen Imagefilm“, forderten die „Listruper Funken“. Die Ehefrauen der Ortsratsmitglieder, die ihre verhinderten Männer in einer Ortsratssitzung vertreten mussten, waren sich einig, dass viel Farbe angesagt sei. Aber welche Farbe sollte das Bild dominieren? Rot geht gar nicht, so die Hobbypolitikerinnen. „In Listrup kann nur einer was mit Rot anfangen: Sozi Peter Tewes.“ Die Farbe Gelb sei schon negativ durch die Gelbe-Säcke-Katastrophe belegt. Die sorgten schon seit einigen Monaten für ein gelbes farbenfrohes Bild in Listrup. Ortsbürgermeister Klaus Hemme habe deshalb auch schon eine Sprechstunde für Bürger mit Sackproblemen eingeführt. Am besten sei wohl Grün, denn die Jäger, die Landwirte und die Landjugend hätten ohnehin schon die Farbe Grün für sich belegt.





„Schön ist es auf der Welt zu sein“, trällerten Anne Bremenkamp und Kerstin Preun aus dem schönen Ortsteil Moorlage. Sie meinten damit ausdrücklich ihre Heimatgemeinde – aber nicht Listrup. Die „Moorlager Schlager-Engel“ berichteten, dass durch Moorlage seit einiger Zeit offensichtlich ein Zug fährt: „Die Schranke am Hof Imbus ist häufiger geschlossen als die am Bahnhof in Leschede.“ Glücklich könne sich Listrup schätzen, dass das Jugendheim bisher immer noch nicht abgerissen worden sei: „Denn dann gäb es in Listrup kein schmuckes Haus mehr.“ „Trotz alledem“, so die Schlager-Engel: „Die Moorlager und die Listruper verstehen sich super und feiern gemeinsam einen ganz tollen Karneval.“









„Listrup ist ein Dorf völlig ohne Skandale“, sangen die „Helden der Schankwirtschaft“. Die hatten Wissenswertes musikalisch verpackt. Ihren Beitrag zu einem abwechslungsreichen Programm boten zudem die „Tanzmäuse“, die Jüngsten auf der Karnevalsbühne ebenso wie die Listruper Puppenkiste, das Männerballett und die „Listruper Fischer-Chöre“ mit einem Meddley bekannter Schlager.