Emsbüren. Seit Jahren braucht Europas größter Produzent von Beetpflanzen, Emsflower in Emsbüren, Saisonkräfte aus Osteuropa. Deren Unterbringung brachte einige Probleme mit sich; auch die Konkurrenz um sie ist gestiegen. An einer Lösung arbeitet Emsflower schon lange – und im Mai soll sie fertig sein.





Rund 300 Millionen Beetpflanzen verlassen jedes Jahr das Glashausmeer im Gewerbegebiet an der Autobahn 31. Vor allem in den großen Discounter-Ketten und in Baumärkten werden die Blumen verkauft, die in Emsbüren auf einer Gewächshaus-Fläche von 64 Hektar heranwuchsen.









Emsflower ist Europas Marktführer in diesem Segment, die vier folgenden Konkurrenten, so schätzt Geschäftsführer Tom Kuipers, kommen zusammen auf die Produktionsmenge des Betriebes, den er mit seinem Vater Bennie leitet.



Doch allen Automatisierungen wie Robotern zum Stecken der Setzlinge oder fürs Umtopfen zum Trotz: Der Bedarf von Emsflower an Saisonarbeitern ist immens. Damit die Blütenpracht in Massen in die Läden kommt, braucht das Unternehmen im Jahresdurchschnitt rund 200 Saisonkräfte. Zu einer zweiwöchigen Spitzenzeit vor vier Jahren waren es auch schon einmal mehr als 300, berichtet Tom Kuipers. Einfache, aber keine schlechte Arbeit sei das, für die Mindestlohn gezahlt wird. Doch der 35-Jährige weiß mit Blick auf den leergefegten Arbeitsmarkt in der Region auch:



Anzeige Anzeige

Es ist schwierig, Deutsche für diese Arbeiten zu finden.

Deshalb wirbt Emsflower seine Saisonarbeiter seit Jahren in Polen an, und – seitdem dort der Lebensstandard angestiegen ist – mittlerweile verstärkt auch in Rumänien, Bulgarien und anderen osteuropäischen Ländern. Oft kämen junge Pärchen, berichtet Kuipers: "Die arbeiten dann mehrere Saisons hier und dann haben sie das Geld für ein Häuschen zuhause und für einen guten Start ins Leben." Der deutsche Mindestlohn von aktuell 9,19 Euro pro Stunde reiche dafür.

Die Saisonkraft von nebenan

Für einige Wochen oder mehrere Monate kommen diese Menschen – und brauchen in dieser Zeit eine Bleibe. Ferienparks mietet das Unternehmen während der Hauptsaison an, die jedoch 45 Minuten Fahrtzeit entfernt sind. Auch ein alter Bauernhof auf dem Firmengelände dient als eine Art Jugendherberge mit Gemeinschaftsduschen. Doch um das Gros der Saisonkräfte unterzubringen, musste Emsflower in Emsbüren Häuser anmieten und kaufen – und darin liegt einer von zwei Gründen, warum das Unternehmen nun Appartements baut.

Einige positive Beispiele kennt Tom Kuipers, bei denen sich die Saisonarbeiter mit den heimischen Nachbarn gut verstanden haben. Er erzählt von einem Polen, der mit der im Rollstuhl sitzenden Nachbarin spazieren fuhr. Es gab kleine Gesten, Hilfe und Rücksicht unter- und aufeinander. Doch der Emsflower-Geschäftsführer verhehlt nicht:



Alle drei Monate neue Nachbarn haben, ist nicht schön. Und den Schlüssel, um aufs Haus aufzupassen, gebe ich denen auch nicht.





Denn wer absehbar nur kurze Zeit an einem Ort ist, der pflegt seine Bleibe und den Vorgarten nicht, wie es in heimeligen Wohnorten wie Emsbüren vielleicht zum guten Ton gehört. Und wenn sich eine Gruppe junger Menschen fernab der Heimat findet, gibt es zum Abschluss auch einmal eine große Party und die Spuren bleiben zurück, so wie die Nachbarn.

Schon vor Jahren und noch bevor 2013 bei einem Hausbrand in Papenburg Leiharbeiter der Meyer-Werft starben, suchten die Kuipers für Emsflower eine Lösung, wie Saisonkräfte gut untergebracht werden können. Bis zu den ersten Arbeiten für die Appartements unmittelbar an den Gewächshäusern waren die Geschäftsführer bereits seit fünf Jahren in Gesprächen mit der Gemeinde. Neun oder zehn Standorte seien diskutiert worden, erinnert sich Tom Kuipers und sagt:



Bis zu 300 Leute auf einen Fleck – da waren viele Ängste.





Als dann Einigkeit herrschte, das 8,8 Millionen teure Bauvorhaben auf dem Emsflower-Gelände umzusetzen, entstanden neue, rechtliche Schwierigkeiten. Denn weil es sich um ein Gewerbegebiet handelte, war dort Wohnen nicht zulässig. Erst als der Gemeinderat Emsbüren ein Sondergebiet auswies, konnten die Fein-Planungen für die Appartements entstehen. Und während Bauarbeiter vor den Gewächshäusern den Rohbau bereits hochzogen, arbeiteten die Kuipers gemeinsam mit Innenarchitekten an der Ausstattung, die so aussehen soll:





Zwei Saisonkräfte sollen in jedem der 150 Appartements Platz finden, bei Bedarf auch drei. "Wenn fünf ukrainische Freundinnen kommen, dann wollen wir sie nicht trennen", nennt Tom Kuipers ein Beispiel. Das Unternehmen rechnet mit Raum für 300 Saisonkräfte, in Spitzenzeiten könnten auch 450 untergebracht werden. Geboten werden neben dem Standard eines ordentlichen Hotelzimmers auch Wlan, Klimaanlage, Fernsehsender aus der Heimat und viel Stauraum. Denn wer lange bleibt, braucht viel Platz für seine Sachen. Das Einmieten in den Emsflower-Appartements soll freiwillig sein, betont der Geschäftsführer. Dafür will sich das Unternehmen um Dinge kümmern, die zu so einem großen Wohnkomplex dazu gehören: vom Gelben Sack bis zur Putzfrau, die die Flure wischt.





"Ein bisschen schick soll es auch sein", sagt Tom Kuipers. Der hohe Ausstattungsstandard ist dabei nicht nur Selbstverständnis der Familie Kuipers, sondern zielt vielmehr auf den zweiten Grund ab, aus dem das Unternehmen sich für die Appartement-Lösung entschieden hat: das Ringen um Saisonkräfte. Denn in anderen Betrieben in der Region, beispielsweise in Schlachthöfen, lassen sich für die Menschen aus Osteuropa auch einmal ein paar Cent mehr verdienen als der Mindestlohn. Deshalb setzt Emsflower auf gute Arbeits- und Wohnbedingungen. "Wir wollen die Leute vernünftig unterbringen", sagt Tom Kuipers und ergänzt:

Wir brauchen diese Arbeiter – und wenn sie zu uns wollen, dann haben wir die Auswahl.