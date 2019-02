Stopp bei der Bergler Bürgerwiese war einzige Option

Emsbüren. Ein Lehrbeispiel dafür, wozu schlechte Kommunikation führen kann, hat der Ortsrat Berge in Emsbüren bei der Bürgerversammlung zum Projekt Bürgerwiese erfahren müssen. Nach dem Protest der Anwohner gegen die Schließung von Spielplätzen war der Stopp der bisherigen Planungen der einzig gangbare Weg.

Denn ein Beharren auf dem Plan eines zentralen Spielplatzes hätte das eigentlich schöne Vorhaben Bürgerwiese in Berge verbrannt: Wer hätte dann noch angepackt, wenn es um die Umsetzung geht oder um Ideen? Wer hätte später geholfen, die Fläche in Schuss zu halten? Kaum jemand.

Der Neustart nimmt nun aber eben auch die Bürger in die Pflicht: Sie müssen nach ihrem Protest Initiative zeigen, Ideen und Tatkraft einbringen, wollen sie die Spielplätze erhalten. Dass dafür kaum öffentliche Mittel zur Verfügung stehen, ist deutlich geworden.

Lehrreich dürfte der Abend aber nicht nur für die Ortsratsmitglieder, sondern auch für etliche Anwohner gewesen sein: Das Wort der Bürger wurde geachtet. Das müsste es auch, wenn sie sich in öffentlichen Ortsratssitzungen einbringen. Ein Bauplatz kann beispielsweise nicht ohne ein langwieriges Verfahren ausgewiesen werden, muss in Gremien erläutert und der Bürger gehört werden. Die Möglichkeit dazu ist in jeder Sitzung von Orts- oder Gemeinderat vorgesehen – man muss nur hingehen.