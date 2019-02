Emsbüren. Das hatte sich der Ortsrat Berge anders vorgestellt: Die Bürger waren am Dienstagabend ins Rathaus geladen, um Ideen für eine Bürgerwiese in dem Emsbürener Ortsteil zu sammeln. Die Bürger kamen auch, mehr als 80. Doch sie protestierten stattdessen gegen die Aufgabe zweier Spielplätze und Bauplätze auf deren Areal.

Eine Streuobstwiese, Spielflächen, einen Imkerstand: Vieles konnten sich die Mitglieder des Ortsrates für das Projekt "Bergler Bürgerwiese" vorstellen. Doch weil es eben eine Bürgerwiese werden soll, wollten sie die Anwohner der Siedlung nordwestlich des Ortskerns "mit ins Boot" holen, Ideen sammeln – nicht zuletzt, weil die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker darauf setzen müssen, dass die Bürger später bei der Pflege weiterhin im Boot sind.





Doch schon bevor dieses Boot auch nur für die Ausfahrt bereit war, drohte es zu kentern. Das lag in erster Linie an der Einladung zu der Bürgerversammlung am Dienstagabend. Darin stand, dass für die "Bergler Bürgerwiese" die Grünfläche zwischen den Straßen Am Uhlenkoop, Habichtsweg, Merlinweg und Am Kamp vorgesehen ist – und eben auch:

In diesem Zusammenhang konzentrieren wir das Spielplatzangebot und werden die Spielplätze Schnepfenstraße/Rebhuhnweg sowie Widbuschweg aufgeben.





Diese definitive Formulierung, für die sich der Ortsrat später entschuldigte, sorgte für Verärgerung unter den Anwohnern. Darüber hinaus hatten die Anwohner der nun in Frage stehenden Spielplätze im vergangenen Jahr beobachtet, wie Bodenproben auf den Spielplätzen genommen wurden. Dies geschah laut Markus Silies, für die CDU sowohl Mitglied im Orts- als auch Gemeinderat, durch die Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Emsbüren auf Bitten des Ortsrats.





Anzeige Anzeige

Es gehe darum, sich Gedanken darum zu machen, wie es dort weitergehen könne, wenn die Flächen frei würden. Denn Bauplätze auszuweisen, sei nicht mehr so einfach wie vor 20 Jahren. "Ich hätte kein Problem damit, dort Flächen zu vermarkten", sagte Silies. Gleichwohl betonte er, dass Bauplätze an diesen Stellen bislang noch in keinem Gremium Thema gewesen seien.

Thema waren sie aber wohl in Gesprächen zwischen Ortsbürgermeister Matthias Sils (CDU) und Anwohnern, wie einer von diesen bei der Versammlung im Rathaus berichtete: Sils habe gesagt, dass dort Bauplätze hinkommen. Der Ortsbürgermeister räumte später ein, dass "ich das vielleicht so deutlich gesagt habe".

260 Unterschriften gegen die Spielplatz-Aufgabe

Diese Gemengelage hatte für viel Empörung unter den Einwohnern im Vorfeld der Versammlung gesorgt. Sie sammelten rund 260 Unterschriften gegen die Schließung der beiden Spielplätze, stellten "Rettet unseren Spielplatz"-Plakate auf und mobilisierten mehr als 80 Menschen, die zur Bürgerversammlung kamen. Schon vor dem Rathaus äußerten sie ihren Ärger, warum die Anwohner nicht früher informiert worden seien.

Moderator lenkt die Diskussion

Gänzlich unvorbereitet traf der Ärger der Bürger die Ortsratsmitglieder am Dienstagabend nicht: Sie hatten sich Marcus Drees, Geschäftsführer der Caritas im Emsland und Gemeinderatsmitglied, an die Seite geholt, um die Versammlung zu moderieren. Er bekam sogleich jede Menge Arbeit, denn der Großteil der Bürger drängte darauf, mehr von den Bodenproben, den Bauplätzen und der Aufgabe der Spielplätze zu erfahren. Die Gestaltung der Bürgerwiese verkam zur Nebensache.

Während der rund eineinhalb-stündigen Veranstaltung machten die Anwohner deutlich, was sie nicht wollen: keine weiteren Wege zum Spielplatz und keine weiteren Bauplätze an der Schnepfenstraße und am Widbuschweg. Stattdessen sprachen sie sich deutlich für den Erhalt der Grün- und Spielflächen aus. Und dafür, dass die Spielgeräte dort auf Vordermann gebracht werden. Denn die sind abgängig, wie dieses Beispiel zeigt:











Auf der Gegenseite stellte der Ortsrat klar, dass die Gemeinde Emsbüren nicht genügend Geld habe, um alle Spielplätze so attraktiv zu gestalten, wie einen möglichen zentralen auf einer Bürgerwiese. Friedhelm Wolski-Prenger (SPD) unterstrich mit Blick auf DIN-Normen für Spielgeräte im öffentlichen Raum:

Ihr stellt euch nicht vor, was es kostet, einen Spielplatz attraktiv zu machen.

Gegen den Willen der Bürger wollte der Ortsrat sich schließlich nicht stellen. Zumal sich im Laufe der intensiven Diskussion herauskristallisierte, dass Anwohner Ideen und Tatkraft einzubringen bereit sind, um die bisherigen Spielplätze attraktiver zu machen. Und auch gegen ein Zusatzangebot einer Bürgerwiese stellten sie sich nicht.

So kam man überein, das Projekt "Bergler Bürgerwiese" vorerst "auf Null" zu setzen. Die Zeit bis zu einer weiteren Bürgerversammlung in acht Wochen soll nun genutzt werden, um Ideen zu sammeln und gemeinsam – Anwohner und Ortsrat – Lösungen für die bisherigen Spielplätze zu suchen. Silies konnte sich damit gut anfreunden und stellte fest:

Wir haben heute hier alle etwas gelernt - zumindest wir vom Ortsrat.