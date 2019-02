Emsbüren. Die Deutsch-Niederländische Künstlergruppe der Emsbürener Malerin Claudia Arns präsentiert im Februar eine größere Kunstausstellung in der neu gestalteten Performance Factory auf dem ehemaligen Polaroid-Werksgelände im niederländischen Enschede.

Die Zusammenarbeit über die Grenze hinaus ist für die Gruppe ganz selbstverständlich und als Bereicherung in jeder Hinsicht zu sehen- denn Kunst kennt keine Grenzen, so wird der europäische Gedanke einfach gelebt.

Realistisch bis Abstrakt

Die internationale Gruppe ist ursprünglich aus ehemaligen Absolventen der Kunstakademie AKI Enschede entstanden und trifft sich weiterhin regelmäßig unter der künstlerischen Begleitung des Dozenten Albert Bouhuis, um sich gemeinsam und konzentriert mit dem klassischen Thema Stillleben auseinanderzusetzen, jeder auf seine individuelle Malweise. Die verschiedenen Facetten von Realistisch bis Abstrakt werden immer wieder in erfrischend modernem Gewand aufs Neue ausgelotet. Mit gemeinsamen Bildbesprechungen und Exkursionen zu zeitgenössischen Ausstellungen bleibt man am Puls der Zeit. Auch das Organisieren von kleinen aber feinen Expos, wie auch in der Galerie Gerda Fidder in Bad Bentheim, hat die Gruppe im Laufe der Jahre immer mehr gefestigt.

Hochwertige Hängung

In einer nun erstmals geplanten größeren Ausstellung können sich die Malereien nun völlig frei entfalten. Erwähnenswert sei zudem die ästethisch hochwertige Hängung, welche von erfahrenen Enscheder Ausstellungsmachern gestaltet wurde. Die Bildsprache reicht von ausdrucksstark kontrastreich bis hin zu gefühlvoll poetisch, was in der reizvollen Umgebung des Industrie-Styles der ehemaligen Polaroidfabrik seinen besonderen, ganz eigenen Charme ausmacht. Dieser charakteristische Komplex liegt zu Beginn des Zentrums von Enschede und ist nun der neue Hotspot mit innovativen Unternehmen, Handwerk Kunst und Kultur. Die Ausstellung ist kostenlos und wird am 23. Februar um 16 Uhr in der Hoge Bothofstraat 31-49 in 7511 ZA Enschede eröffnet.

Nähere Infos hierzu gibt es unter www.Claudia-Arns.de