Die Vorfreude auf das Lesen der Bücher war den Kindern anzumerken. Foto: Anne Bremenkamp

Emsbüren. Die Schüler der zweiten und vierten Klassen der Waldschule Leschede und der Joseph-Tiesmeyer-Schule in Emsbüren sowie der Grundschule Bramsche und der Matthias-Claudius-Schule in Lingen können sich dank des Rotary- und des Inner Wheel-Clubs Lingen auf Lektüre voller Freundschaft, Phantasie und Abenteuer freuen.