Großer Flugtag in Emsbüren am 15. und 16. Juni 2019

Der Vorstand der Modellgruppe Emsbüren/Leschede freut sich auf den Flugtag im Juni. Von links: Kassenwart Heiner Rothkötter, Jugendwart Stefan Hermes, Schriftführer Mark Rothkötter, Jugendwart Udo van der Zee, Zweiter Vorsitzender Uwe de Boer, Erster Vorsitzender Udo Fimpler, Platzwart Hermann Revermann und Platzwart Markus Heufes. Foto: Modellfluggruppe Emsbüren/Leschede

Emsbüren. Die Modellfluggruppe Emsbüren/Leschede unter dem Vorsitz von Udo Fimpler veranstaltet am Samstag, 15. Juni, und am Sonntag ,16. Juni einen großen Flugtag. Darauf ist in der Mitgliederversammlung hingewiesen worden.