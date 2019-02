Emsbüren. Schwer zu schleppen gehabt haben dürften unbekannte Diebe zwischen Dienstag und Donnerstag, 5. bis 7. Februar 2019, im Emsbürener Ortsteil Ahlde. Die Beute: rund 25.000 Mehrweg-Getränkekisten.

Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter das Zufahrtstor zu einer Lagerhalle am Sechssterneweg in Ahlde auf. Die Polizei vermutet, dass die Unbekannten mit mehreren Transportern in die Halle fuhren. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie insgesamt etwa 25000 grüne Mehrwegkisten. Das entspricht rund 625 Europaletten. Ersten Ermittlungen zufolge dürften die Täter sowohl in der Nacht zu Dienstag als auch Mittwoch- und Donnerstagnacht in der Halle gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter Telefon 05977 929210 entgegen.