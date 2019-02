Osnabrück. Prozessauftakt wegen Misshandlungsvorwürfen in Emsbüren: Vor der Jugendschutzkammer des Landgerichtes in Osnabrück hat am Dienstag das Verfahren gegen eine 37-jährige Mutter und den heute 49 Jahre alten Stiefvater eines Jungen begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht sowie, im Fall der Mutter, Freiheitsberaubung vor.

Die Kapuze ihrer Jacke hat die Emsländerin tief ins Gesicht gezogen, als die Kameras der Fotografen beim Betreten des Saales auf sie gerichtet sind. Später wird blondes Haar sichtbar, zum Zopf gebunden. Sie schaut ohne größere Regung auf den Tisch vor ihr, ebenso wie ihr mit angeklager Mann, der Stiefvater des Jungen. Als die Anklageschrift verlesen wird, nestelt sie ein wenig an ihrer Jacke herum, wirkt kontrolliert. Im Saal selbst ist es ganz still geworden, als die Staatsanwaltschaft die Klageschrift verliest. Die macht die Zuhörerschaft angesichts der beschriebenen Qualen des Jungen fassungslos.

Konkret geht es um den Zeitraum zwischen Anfang 2015 und dem 2. Januar 2017, als die Polizei gemeinsam mit dem Jugendamt den damals 16-Jährigen aus dem Haus der Familie in einer kleinen Wohnsiedlung in Emsbüren herausholte. Der Junge, der im Verfahren als Nebenkläger auftritt und am Dienstag durch seine Rechtsanwältin in der Verhandlung vertreten wurde, stammte aus einer gescheiterten Beziehung der Frau. Zwei weitere Kinder hat sie mit dem ebenfalls angeklagten Stiefvater.

Zwei gelbe Säcke anziehen

Ausführlich beschreibt die Staatsanwältin das Martyrium des Kindes. Täglich musste sich der Junge, wenn er nach der Schule nach Hause gekommen war, ausziehen und zwei gelbe Säcke, wie sie zum Müllsammeln verwendet werden, anziehen. Außerdem musste er einen Mundschutz tragen. Weil er mit weinendem Gesicht so aussehe wie der leibliche Vater, soll die Mutter laut Anklageschrift geäußert haben. Danach soll sie ihr Kind auch verprügelt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Der Junge musste in einem weitestgehend kahlen Zimmer auf dem Boden schlafen, nur in seinen Müllsäcken gekleidet. An den gemeinsamen Mahlzeiten durfte er nicht teilnehmen. Auch die Toilette im Haus konnte er nicht benutzen. Seine Notdurft musste der Junge draußen in einem Eimer verrichten. Toilettenpapier bekam er nicht. Wie die Staatsanwältin weiter berichtet, habe das Kind deshalb auch schon mal in seinem Zimmer seine Notdurft verrichtet, wofür es von der Mutter erneut Prügel gab.

Anklage: Stiefvater reagierte nicht

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kümmerte sich der Stiefvater, obwohl es ihm möglich gewesen wäre, nicht um eine Änderung der Situation, im Gegenteil. Sie, die Mutter, solle nicht so laut schreien, damit die Nachbarn nichts mitbekommen, soll er sich laut Anklageschrift geäußert haben.

Anzeige Anzeige

Die Familie war seit dem Jahr 2002, mit einer Unterbrechung von 2009 bis 2015, vom Jugendamt des Landkreises Emsland betreut worden. Mehrfach ist der Junge auch in kinder- und jugendpsychiatrischer Behandlung gewesen.

Öffentlichkeit ausgeschlossen

Die Verteidigerin der 37-Jährigen kündigt an, für ihre Mandantin eine Erklärung abzugeben. Diese selbst werde sich nicht äußern. Die Anwältin beantragte für die Verlesung der Erklärung den Ausschluss der Öffentlichkeit. Dem Antrag gab die Vorsitzende Richterin statt. Begründung: In der Erklärung kämen Umstände des eigenen Lebens der Mutter, wechselseitige Beziehungen und Bindungen zur Sprache, deren öffentliche Erörterung einen Eingriff in die Privatsphäre darstellen würden.

Die Zuhörer und Medienvertreter verlassen deshalb den Saal. Auf dem Flur des Landgerichtes löst die Anklageschrift aber natürlich Gespräche untereinander aus. Im Emsland und insbesondere in Emsbüren hat der Fall nach Bekanntwerden Entsetzen ausgelöst. Ein älteres Ehepaar aus Emsbüren, das bis zum Wegzug der beiden Angeklagten ganz in ihrer Nähe gewohnt hat, kann das Gehörte immer noch nicht fassen. "Wir hatten losen Kontakt mit der Familie, unsere Tochter und ihre Tochter kannten sich", erzählt die Frau.

"Sehr netter Eindruck"

Nach außen habe die Mutter einen "sehr netten Eindruck gemacht, ruhig und ausgeglichen", berichtet die Nachbarin. Der Junge habe schüchtern gewirkt, gesehen worden sei er ohnehin sehr selten. "Wie geht es dir?" - "Gut", habe er ihr einmal geantwortet, als er am Auto stand, während seine Mutter und seine Halbschwester einkaufen gingen. "Dass man so etwas so verbergen kann - aber hinter einer Tür weiß keiner, was da vorgeht", meint die Emsbürenerin.

Was dort vorging, machte schließlich die Halbschwester öffentlich. Sie filmte heimlich die Misshandlungen durch die Mutter. Das Gewaltvideo gelangte zur Polizei - und der Junge endlich in Sicherheit.

Für das Verfahren vor dem Landgericht sind mehrere Fortsetzungstermine anberaumt worden. Der nächste soll am 12. Februar stattfinden.