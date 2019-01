Emsbüren . Vor der Jugendschutzkammer des Landgerichts Osnabrück beginnt am Dienstag, 5. Februar, das Verfahren gegen die heute 37 Jahre alte Mutter und den heute 48 Jahre alten Stiefvater eines Jungen aus Emsbüren. Wie das Landgericht am Freitag mitteilte, wirft ihnen die Staatsanwaltschaft die Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht sowie, im Fall der Mutter, Freiheitsberaubung vor.

Bislang sind acht Fortsetzungstermine vorgesehen. Gegenstand der Anklage der Staatsanwaltschaft ist der Zeitraum vom Februar 2015 bis Januar 2017. In dieser Zeit sollen die Angeklagten mit dem heute volljährigen Sohn der Mutter aus einer früheren Beziehung in Emsbüren zusammengelebt haben. Die Mutter soll den Sohn dabei zusehends drangsaliert haben. Unter anderem soll sie ihm verboten haben, zu Hause normale Bekleidung zu tragen oder das Badezimmer der Familie zu benutzen. Für einen Teil der Zeit soll der Junge gezwungen gewesen sein, ohne Bettzeug auf dem Boden seines Zimmers zu schlafen. Die Mutter soll das Zimmer nachts von außen verschlossen haben. Es soll darüber hinaus auch zu körperlicher Gewalt der Mutter gegen den Jungen gekommen sein.

Dem Stiefvater des Jungen wirft die Staatsanwaltschaft vor, nicht gegen das der Mutter vorgeworfene Verhalten eingeschritten zu sein, obwohl ihm dies möglich gewesen sein soll. Der Sohn nimmt als Nebenkläger an dem Verfahren teil. Er wird von Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernhard Weiner, Meppen, vertreten.

Der Fall, über den das Nachrichtenmagazin Der Spiegel im Oktober letzten Jahres erstmals berichtet hatte, löste in der Region große Fassungslosigkeit und Betroffenheit aus. Seit 2002 wurde die Familie vom Jugendamt des Landkreises Emsland betreut. "Der Fall macht uns hier alle sehr betroffen“, äußerte sich seinerzeit Hermann-Josef Pieper, Leiter der Liudger-Realschule in Emsbüren, auf Anfrage unserer Zeitung. Der Junge hatte die Schule an der Hanwische Straße zunächst von August 2011 bis Juli 2014 besucht und war dann in der achten Klasse für ein halbes Jahr an das Gymnasium Georgianum nach Lingen gewechselt. Zu Beginn des zweiten Halbjahres 2015 kehrte er wieder an die Liudger-Realschule zurück. Dort blieb er, bis ihn Anfang Januar 2017 die Polizei und das Jugendamt aus der Familie herausholte.

Er wünsche sich, dass der Fall vollständig aufgeklärt werde, zum Wohle des betroffenen Jungen und seiner Geschwister, hatte Emsbürens Bürgermeister Bernhard Overberg nach Bekanntwerden des Falles betont. Von voreiligen Schuldzuweisungen riet er ab. Er habe hohen Respekt vor der Arbeit von Erziehern und Sozialarbeitern.