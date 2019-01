Emsbüren. Der SPD- Ortsverein Emsbüren sagt der designierten Landratskandidatin der SPD, Vanessa Gattung, seine volle Unterstützung zu. Dies haben die Sozialdemokraten mitgeteilt.

Gattung war nach ihrer öffentlichen Nominierung beim Neujahresempfang der emsländischen SPD in Meppen jetzt zu Gast bei der Jahresauftaktklausur der Emsbürener SPD im Clubraum des SV Concordia Emsbüren. Weitere Themen der Tagung waren die Jahresplanung und Delegiertenwahlen. Der Vorsitzende des Sportvereins, Franz Silies, begrüßte die Sozialdemokraten persönlich. Silies hob die Integrationsleistung des Sports hervor und bedankte sich für die Unterstützung des Gemeinderates.

Geflüchtete Kinder erfolgreich integriert

Heiner Feldmann, als Jugendleiter bei Concordia für alle Jugendmannschaften, Trainer und Betreuer von den Minikickern bis zur A-Jugend zuständig, informierte die SPD über die erfolgreiche Jugendarbeit, die zum Teil in guter Kooperation mit dem FC Leschede und dem SV Listrup organisiert werde. Immer mehr Mädchen interessieren sich Feldmann zufolge für den Fußballsport. Erfolgreich sei auch die Integration von geflüchteten Kindern in den Sport verlaufen.

Sozialstaat, Klimapolitik und Bildung

Der SPD- Ortsvereinsvorsitzende Hugo Kirchhelle dankte Silies und Feldmann für die Informationen und die Gastfreundschaft des SV Concordia und kündigte an, dass die SPD mit einer eigenen Mannschaft am geplanten „Spiel ohne Grenzen“ zur Einhundertjahrfeier des 1919 gegründeten Vereins teilnehmen werde. Am programmatischen Erneuerungsprozess der SPD werden sich die Emsbürener Sozialdemokraten zu vier Schwerpunktthemen beteiligen. Eigene Überlegungen, die auch in Anträgen an den Kreisparteitag münden werden, sollen zu dem Themen Sozialstaat, Klimapolitik und Bildung vertieft werden. Im Vorfeld der Wahl zum Europäischen Parlament sollen Anforderungen an eine demokratische Europäische Union erarbeitet werden.

Gattung: Juristen gibt es bereits genug in der Verwaltung

Unter großem Beifall der Teilnehmer begrüßte Kirchhelle die designierte Landratskandidatin der SPD, Vanessa Gattung aus Papenburg. In ihrem ersten Auftritt nach ihrer Nominierung durch den Kreisvorstand bei einem SPD- Ortsverein begründete Gattung ihre Kandidatur mit der Notwendigkeit eines demokratischen Wettbewerbs bei er wichtigen Landratswahl. Die 29-jährige Alterswissenschaftlerin zeigte sich überzeugt, durch ihre Erfahrungen im Landessozialministerium und ihre Arbeit in einer Verwaltung als Landrätin qualifiziert zu sein. „Juristen gibt es bereits genug in der Verwaltung“ zeigte sich Vanessa Gattung selbstbewusst und kämpferisch.

Volle Unterstützung zugesichert

Die Emsbürener Sozialdemokraten sicherten der Kandidatin ihre volle Unterstützung zu. Mit Veranstaltungen, Plakataktionen und Informationsständen soll den Wählerinnen und Wählern die nach den Worten Kirchhelles „mit Abstand beste Kandidatin für die Position des Landrates“ bekannt gemacht werden. Am Kreisparteitag in Papenburg, bei dem Gattung auch offiziell zur SPD- Landratskandidatin gewählt werden soll, werden als Delegierte für die SPD Emsbüren Georg Dirks, Hugo Kirchhelle, Angelika Krone, Hubert Michel und Friedhelm Wolski-Prenger teilnehmen.