Zwei junge Männer nach Diebstahl in Emsbüren in U-Haft

Die beiden mutmaßlichen Diebe sitzen nun in U-Haft. Symbolfoto: dpa/Sven Hoppe

Emsbüren. Nach einem Ladendiebstahl in Emsbüren hat das Amtsgericht Lingen am Freitag zwei junge Männer in Untersuchungshaft geschickt.