Emsbüren. Einen vielversprechenden Auftakt hat es zur Erarbeitung eines Dorfentwicklungsplanes für die Dorfregion "Emstaldörfer" in Emsbüren gegeben. Zu einer ersten Bürgerversammlung kamen mehr als 100 Menschen am Dienstagabend ins Rathaus, um sich über das Projekt - das viele Fördermöglichkeiten nach sich zieht - informieren zu lassen.

Als Glücksfall für die Gemeinde bezeichnete Bürgermeister Bernhard Overberg zu Beginn der Versammlung, dass die Ortsteile Elbergen, Gleesen, Leschede, Listrup und Mehringen als Dorfregion "Emstaldörfer" den Zuschlag für das Dorfentwicklungsprogramm erhielten. Landesweit hatte es 41 Anträge gegeben, von denen vier angenommen wurden. "Wir sind die Einzigen in Weser-Ems", stellte Overberg heraus.

Dorf zukunftssicher machen

Für die Begleitung des Prozesses hatte sich die Gemeinde für das Planungsbüro IPW Ingenieurplanung aus Wallenhorst entschieden. Ziel ist ein Dorfentwicklungsplan, der vom Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) in Meppen genehmigt werden muss. ArL-Dezernatsteilleiterin Sylvia Backers betonte, dass die Bürger nun die Chance haben, ihr Dorf zukunftssicher zu machen. Sie appellierte: "Uns geht es gut. Arbeiten wir daran, dass es so bleibt. Packen sie es an."

Bislang 58,5 Millionen Euro

Backers umriss den Förderrahmen, auf den das ArL zu achten habe. Gemeinden und gemeinnützige Vereine könnten demnach Fördersätze von bis zu 63 Prozent erhalten, private Antragsteller in der Dorfentwicklung 25 plus weitere 5 Prozent. Voraussetzungen seien unter anderem der genehmigte Dorfentwicklungsplan, eine frühzeitige Abstimmung, das Einhalten der Antragsstichtage (in der Regel der 15. September eines Jahres) und, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen worden ist. Bislang seien in Weser-Ems 58,5 Millionen Euro Fördermittel in die Dorfentwicklung geflossen.

Viele junge Menschen

Ziele der Dorfentwicklung sind unter anderem ein Leitbild, der Erhalt des dörflichen Charakters oder auch die Stärkung des dörflichen Gemeinschaftslebens. Dafür brauche es auch Frauen, junge Familien, Zugezogene sowie Jugendliche und Kinder. Deshalb freuten sich sowohl Overberg als auch Backers, viele junge Menschen im Rathaus begrüßen zu dürfen.

Programm läuft bis 2027

Begleiten wird die "Emstaldörfer" in der Dorfentwicklung das Büro IPW, dessen Gesellschafterin Astrid Vieth betonte: "Wir wollen der Motor sein für ihren Prozess." Sie stellte viele Beispiele aus anderen Orten vor, die gefördert wurden. Nun gehe es darum, den Plan bis Ende 2020 zu entwickeln. Wahrscheinlich ab 2021 könnte es um Förderanträge und die Realisierung von Maßnahmen gehen. Das Programm läuft vorerst bis 2027. "Wir hoffen, am Ende einen Prozess angestoßen zu haben, der ohne uns weiter geht", sagte Vieth. Anschließend luden sie und ihre Mitarbeiter zu einer ersten "kreativen Viertelstunde", in der Stärken, Schwächen, Ideen und Wünsche gesammelt wurden.

Arbeitskreis bearbeitet die Themen

Nun finden Dorfgespräche in den einzelnen Ortsteilen statt, bei denen die Menschen ihre Wünsche und Ideen einbringen können. Bei diesen werden auch Vertreter für einen Arbeitskreis bestimmt, der die Themen weiter bearbeitet. Treffen wird sich diese Arbeitskreis erstmals am 12. März. Während der Erarbeitungsphase sollen auch weiterhin Dorfgespräche stattfinden, in denen sich jeder einbringen kann.