Weihnachtliche Nachklänge erlebten zahlreiche Besucher in der voll besetzen St. Andreas Kirche in Emsbüren. Foto: Kirchenchor Cäcilia

Emsbüren. Zahlreiche Besucher waren der Einladung des Kirchenchors Cäcilia in die St. Andreas Kirche in Emsbüren gefolgt, um noch einmal die just verabschiedete, zauberhafte Weihnachtszeit musikalisch nachklingen zu lassen.