Emsbüren. Ob die Jahreszahl nun stimmt oder nicht: Die Gemeinde Emsbüren will sich 2019 selbst feiern und in der Tradition der bisherigen Jubiläumsfeste bleiben. Deshalb bereitet ein Arbeitskreis Veranstaltungen für jedes Quartal zur "1200"-Jahr-Feier vor.

"Wir feiern uns selbst"

Bis März 2017 war man in Emsbüren davon ausgegangen, dass die Gemeinde erstmals im Jahr 819 in einem Schriftstück erwähnt wurde. Entsprechend war in Emsbüren 1994 auch das 1175. Jubiläum gefeiert worden. Doch dann stellte sich heraus, dass die entsprechende Urkunde eine Fälschung ist . Verbürgt sei eine erstmalige Erwähnung im Jahr 1181, also 362 Jahre später, hieß es aus dem Bischöflichen Archiv in Osnabrück.

Diese Diskussion ging natürlich auch nicht am im vergangenen Sommer gegründeten Arbeitskreis zum Jubiläum vorbei. Diesem gehören neben Vertretern der Gemeinde auch solche der Politik, des VVV Emsbüren, des Kulturkreises Kirchspiel Emsbüren, des Heimatvereins Kirchspiel Emsbüren und des Vereins Handel, Handwerk und Gewerbe an. "Wir haben uns entschieden zu feiern", betont Bürgermeister Bernhard Overberg in einem Pressegespräch mit dem Arbeitskreis. Man sei sich sicher, dass auch vor 1200 Jahren schon Menschen auf dem heutigen Gemeindegebiet gelebt hätten, auch ohne urkundliche Erwähnung. "Außerdem feiern wir unsere Bürger und unser Ehrenamt. Wir feiern uns selbst." So handhabt es unter anderem auch die Stadt Freren.

Vortrag von Andreas Eyinck

Dafür will der Arbeitskreis einiges auf die Beine stellen und hat die Eckdaten dafür fixiert. In jedem Quartal soll es mindestens eine Veranstaltung geben. Direkt zu Beginn geht es am 13. März um die historische Korrektheit: Dr. Andreas Eyinck, der Leiter des Emslandmuseums in Lingen, wird einen Vortrag zu "1200" Jahre Emsbüren halten.

Dreitägiges Fest im Juni

Das große Fest-Wochenende folgt dann vom 21. bis 23. Juni im Ortskern in Zusammenhang mit der Veranstaltung Herzogs Midsummer. Das Fest-Wochenende beginnt an dem Freitagabend mit einem Vereinsfest für rund 500 Personen, für das ein Weg gesucht wird, wie sich alle Vereine unterhaltsam präsentieren können. Am Samstagabend folgt eine Open-Air-Veranstaltung mit zwei Bühnen zwischen Kreisverkehr und Markt, die eine kleine Meile verbinden soll. Am Sonntag schließlich soll ein Familientag das Wochenende abrunden, der mit einem ökumenischen Gottesdienst eingeläutet wird.

Damit sowohl das Bühnenprogramm als auch das sonstige Festangebot passt, hat sich der Arbeitskreis die Unterstützung von Werner Uhling-Wessel und seinem A&O-Veranstaltungsservice gesichert, der für mehrere große Feste im Umland verantwortlich zeichnet. "Wir wollen ein Fest schaffen, dass sich von anderen in der Region abhebt", betont Uhling-Wessel. "Es soll für alle Altersklassen etwas sein."



Denkmaltag und historische Fotos

Weiter mit dem Festreigen in Emsbüren im Jahr geht es im dritten Quartal mit dem Denkmaltag auf dem Heimathof mit historischen Ausstellungen und Aktionen am 8. September sowie im vierten Quartal mit der Eröffnung einer historischen Fotoausstellung im Rathaus am 1. Dezember passend zum Adventsmarkt.

Weitere Veranstaltungen

Darüber hinaus sollen auch weitere Veranstaltungen von Vereinen und Organisationen in das Jahresfestprogramm eingebettet werden. Beispiele dafür sind vom Kulturkreis die Ausstellung "Malerei und Keramik" von Claudia Gemen (10. März, 11.30 Uhr im Rathaus) und ein Konzert von Irene Heck-Hachmer und Manfred Hachmer im Wintergarten der Realschule am 31. März (17 Uhr). Sie nähern sich – unterstützt von den professionellen Musikern Ursula Heck und Hermann Kessler - mit Bezug auf die Urkundenfälschung musikalisch der Frage: "Was heißt schon Original?"