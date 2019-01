Emsbüren In Emsbüren wirft ein großes Ereignis schon jetzt seinen schwarz-gelben Schatten voraus: Der SV Concordia wird in diesem Jahr 100 Jahre alt und ist dennoch ewig jung geblieben.

Seinen runden Geburtstag feiert der etwa 1500 Mitglieder starke Sportverein mit einem Jubiläumsfestwochenende vom 30. August bis zum 1. September 2019. Obwohl Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, wird die Wartezeit bis zur großen Jubiläumssause noch mit einer limitierten, reich bebilderten und kurzweilig geschriebenen Chronik aus der Feder von Vereinsarchivar Hubert Silies versüßt.

Ab sofort erhältlich

Auf 120 Seiten wird der rote Faden der bewegten Vereinsgeschichte in prägnanten Strichen nachgezeichnet. Das Buch, in dem sich zahlreiche Concorden in Wort und Bild wiederfinden dürften, ist in Emsbüren ab sofort für zehn Euro erhältlich im I-Punkt, bei 1x1-Schulbedarf, der Sparkasse, der Volksbank und während der Geschäftszeiten auch im Concordia-Vereinshaus.

Über den Schlusspfiff hinaus

Seit einem Jahrhundert enden die sozialen Aufgaben des modern aufgestellten Breitenportvereins SV Concordia nicht mit dem Schlusspfiff des Schiedsrichters oder an der Auslinie des Sportplatzes. Denn neben vielen sportlichen Erfolgen sind insbesondere das ehrenamtliche Engagement und die vorbildliche Jugendarbeit anerkannte Aushängeschilder des größten Vereins innerhalb des Kirchspiels Emsbüren.

1919 zunächst als reiner Fußballverein gegründet, hat der SV Concordia sein sportliches Angebot bis heute kontinuierlich für alle Generationen, Konditionen und Ambitionen ausgebaut. Und ein Spaß „für alle“ soll demzufolge auch die dreitägige Jubiläumsparty werden, deren Planungen längst auf Hochtouren laufen. Dem zum 100. Concordia-Geburtstag gegründeten Festausschuss gehören neben den Vorstandsmitgliedern Franz und Hubert Silies, Marc Möllmann, Stefan Platt und Franz-Josef Stegemann auch Matze Bertling, Dieter Bünker, Volker Haking, Paul Thünemann und Andreas Wesenberg an.

Auftakt mit buntem Jubiläumsabend

Den fulminanten Auftakt macht am Freitag, 30. August, ein bunter Jubiläumsabend. Alle jetzigen und einstigen Vereinsmitglieder, benachbarte Vereine sowie geladene Gäste dürfen sich auf gesellige Stunden, interessante Talkrunden, launige Musik und auf viele „Weißt du noch…?“-Anekdoten freuen.

Spiel ohne Grenzen am Samstag

Ein von den Concorden gemeinsam mit der ebenfalls vor 100 Jahren gegründeten Kolpingfamilie Emsbüren organisiertes „Spiel ohne Grenzen“ garantiert dann am Samstagnachmittag, 31. August, als Publikumsmagnet viel Schwung und beste Stimmung, bevor am selbigen Abend eine für alle offene schwarz-gelbe Nacht und die X.O.Band (früher Smile) Partyalarm auslösen.

Alle Abteilungen stellen sich vor

Am Sonntagvormittag, 1. September, ist das ganze Kirchspiel herzlich willkommen auf dem Sportplatz zum festlichen Open-Air-Gottesdienst, der vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Emsbüren stimmungsvoll begleitet wird. Im Anschluss daran stellen sich alle Abteilungen des SV Concordia mit all ihrer Dynamik vor und präsentieren ein vielfältiges Sportangebot. Und wenn der Sonntagnachmittag zu den Klängen des Panik-Orchesters und in fröhlicher Gemeinschaft ausklingt, dann hat der SV Concordia Emsbüren 1919, wie schon seit 100 Jahren, gemeinsam wieder viel bewegt.