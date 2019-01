Der Cäcilia-Chor unter Leitung von Irene Heck-Hachmer probt in der St. Andreas-Kirche das Weihnachtskonzert. Foto: Johannes Franke

Emsbüren. Der Kirchenchor „Cäcilia“ hat am ersten Weihnachtstag das Festhochamt in der katholischen St. Andreas-Kirche Emsbüren musikalisch begleitet. Wer mehr „Weihnachtliche Nachklänge“ hören möchte, kann diese in der Kirche am Sonntag, 13. Januar 2019, um 17 Uhr genießen.